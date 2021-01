La calidad del agua de OSE, la lucha para reducir pérdidas y el gasto excesivo de su flota

El presidente de OSE, Raúl Montero, aspira a atacar un viejo problema del ente estatal: reducir el volumen de agua que se produce y no se factura. Actualmente, este porcentaje se ubica en el 45% y para el final de su período (2024) proyecta a una reducción de 5 puntos porcentuales (40%).

Dentro de ese porcentaje (45%) está el recurso que se pierde en los caños y no se ve, los fraudes de los clientes o la que se mide mal por parte del ente. El funcionario recordó que el ente tiene tuberías de más de 100 años en la capital y en los centros de la capital del interior el promedio está entre 80 y 90 años. OSE cambia anualmente el 1% de su red de tuberías de 16 mil km en todo el país, con una inversión que ronda los US$ 10 millones.

“Cambiar toda la tubería es un montón de plata. Hablamos de cientos de millones de dólares. Hay que cambiar algunas tuberías pero también podemos tecnificar otras no elevando más presión de la que se requiere”, comentó.

Gasto en flota y la calidad del agua

OSE tiene un presupuesto anual de US$ 400 millones de los cuales unos US$ 200 millones corresponden a gastos. “Me parece que estamos gastando mal pero me encontré con una estructura muy rígida de gasto y nos está muchísimo enfrentarlo”, admitió el jerarca en entrevista con Quien es Quien de Diamante FM y TNU.

En ese sentido, el presidente indicó que existe un “gasto excesivo” en locomoción. OSE tiene tres modalidades: una flota propia, servicios contratos y fleteros. “No sé si podré bajarlo (al gasto) a la mitad, pero por lo menos cerca. No podemos gastar todo ese dinero”, afirmó.

Por otro lado, el presidente de OSE fue consultado sobre una afirmación del subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, quien afirmó que no bebe el agua del ente porque no le merece confianza.

“Hemos tenido varias charlas con Gerardo (Amarilla) luego de esa declaración. Diría que es uno de los tantos uruguayos al que tenemos que convencer de que nuestro producto es bueno. Tal vez está justificada esa desconfianza. Quizás OSE no ha sabido explicar fenómenos puntuales de turbiedad, de sabor”, respondió Montero.

El jerarca aseguró que el agua de OSE “cumple con los parámetros internacionales” y se hacen 50 mil análisis por año. “Tenemos que aumentar la transparencia. Ese secretismo a OSE le ha hecho mucho mal”, consideró.

El jerarca indicó que él toma agua de OSE, aunque admitió que cuando está en un edificio que no conoce “le cuesta un poco” por los depósitos y demás.