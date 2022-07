La charla de Torreira con Mourinho, su futuro y una confesión del corazón: ni Nacional, ni Peñarol... ¡Boca Juniors!

El volante de la selección, Lucas Torreira, viajó este domingo a Inglaterra para integrarse a los entrenamientos del club dueño de su ficha, Arsenal, que el próximo miércoles iniciará una gira por Estados Unidos.

El futbolista entrenó en Uruguay hasta este sábado y se mostró en redes sociales realizando trabajos en un gimnasio en su Fray Bentos natal.

También este sábado, antes de viajar a Europa, aprovechó una invitación del Chino Sergio Rochet para ir a observar un partido en el Gran Parque Central, en este caso la victoria de los albos 3-1 ante Plaza Colonia por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

Foto: Leonardo Carreño

Torreira en el Palco del Parque Central

“Hace tiempo el Chino me venía diciendo que trajera a mi familia y a mis amigos. Desde que llegó a la selección generamos una gran relación”, explicó en una entrevista que le realizaron en el aeropuerto, previo a su partida, en el programa Punto Penal de Canal 10.

Consultado acerca de si su presencia se debió a que es hincha de Nacional, explicó: “Mucha gente me vinculó con Nacional por muchas cosas, pero todos saben que soy hincha de un club que hace poco quedó fuera de la Libertadores (Boca Juniors). Afuera por penales, en una situación que dolió muchísimo. Lo que recibí ayer de parte del hincha de Nacional fue algo muy lindo. Soy un jugador de la selección, y así lo demuestro”.

El jugador estuvo de visita en un partido de Boca, esta semana.

Instagram

Torreira de visita en La Bombonera con su ídolo, Riquelme

“Me encariñe con Boca porque ganó mucho títulos. Idolatré a Tevez, a Román (Riquelme) y a Palermo”, apuntó.

Dijo que la chance de jugar en Boca siempre está presente, pero que este no es el momento por las aspiraciones económicas que tiene Arsenal para ceder su ficha.

De todas formas destacó que el martes estuvo por primera vez en La Bombonera para ver a Boca en la Libertadores y confesó que sintió “mucho cariño de la gente”.

Su relación con Riquelme, con quien intercambia mensajes, fue lo que permitió que fuera con sus amigos y su papá a un sector privado del estadio de Buenos Aires.

Sobre su visita dijo: “Es un club fantástico. Ver al hincha de Boca que se muere por el club”.

Instagram

Entrenando Fray Bentos la última semana

De todas formas, en su cuerpo tiene un solo club tatuado, 18 de Julio de Fray Bentos.

“El único equipo tatuado es el equipo de la familia y el del corazón, donde hice mis primeros pasos. Le tengo mucho cariño porque cada vez que vengo, me abre las puertas. Además, ahora mi padre es el presidente”.

El futbolista también informó que en 2021 intentó llevar a sus abuelos al Campeón del Siglo, porque son fanáticos de Peñarol. En esa ocasión habló con dirigentes y había conseguido los pases para ir, pero luego le resultó imposible concurrir.

El futuro es una incertidumbre

Torreira se integrará este lunes a los entrenamientos en Arsenal y allí se definirá su futuro.

¿Cómo vive este momento? “Con mucha incertidumbre, porque es un año de Mundial. Se puede dar una venta por parte de Arsenal. Viajo a hablar sobre mi situación y en base a lo que se diga tomaré una buena decisión”.

El jugador aún tiene un año de contrato con Arsenal.

Por otra parte, el volante reveló que estuvo en comunicación con el entrenador de Roma, José Mourinho.

“Estuve en contacto con Mourinho, no solo este año, en ocasiones anteriores también. Está dentro de las posibilidades para este año, pero no es fácil por el tema económico. Es un equipo que me atrae muchísimo, un equipo que está acostumbrado a pelear por los primeros puestos”.