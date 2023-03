La chicana de Da Silva a Bergara en el Senado: "No era para usted, no lo considero un pope"

El senador blanco Sebastián Da Silva salió al cruce del frenteamplista Mario Bergara en la sesión de este martes en el Senado en que oficialismo y oposición darán sus votos para la rebaja tributaria anunciada por el gobierno. El expresidente del Banco Central fue el principal vocero del Frente Amplio, alegando que la izquierda levantará sus manos "con la lógica de que para algunas personas mejora un poco la situación y que algo es algo".

Bergara aseguró en su informe que "el 70% de los trabajadores no pagan IRPF y el 75% de los pasivos no paga el IASS", al tiempo que rebatió el argumento oficialista de que las clases altas son las principales usuarias de los medios electrónicos de compra. El economista afirmó además que "devolver puntos de IVA hubiese sido beneficioso para quienes no pagan IRPF o IASS".

Da Silva fue quien lo sucedió en la palabra, y planteó que "hoy es un día en donde el debate debería centrarse en el fututo, en el cambio de paradigma y la sabiduría del pueblo uruguayo de colocar gobernantes que administren el esfuerzo de su gente que hace todos los días pagando impuestos y que se ve premiado hoy por una rebaja tributaria".

"Vamos también hoy a hacer mención a la historia reciente y a la trazabilidad, a la autoridad moral de popes de la economía, que hoy vienen a darnos clase de austeridad y gobernanza, y vamos a hablar del futuro...", comenzó diciendo el legislador blanco, hasta que Bergara le reclamó desde su banca por la alusión.

"No era para usted senador, no lo considero un pope", lo frenó Da Silva, lo que le propició un llamado de atención por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien pidió remitirse solamente al tema de la convocatoria.

El Frente Amplio concederá sus votos al proyecto anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou, aunque su presidente Fernando Pereira acusó que no se trata de una rebaja, sino de una "devolución tributaria".

La iniciativa ingresará el miércoles en la Cámara de Representantes y se votará esa misma tarde en el plenario.