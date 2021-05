La "ciencia" de las camas de CTI ante casos de covid-19: las alertas que se prenden el interior

Las alarmas se encendieron el sábado en Soriano. "El sanatorio de Mercedes está con la capacidad máxima", advirtió el presidente Wilmer di Pascua a Subrayado. Horas más tarde, la intendencia encabezada por Guillermo Besozzi se reunió con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y decidió posponer el comienzo del programa Oportunidad Laboral hasta el 15 de junio.

En los departamentos vecinos, los gobiernos departamentales aún no se han pronunciado en ese sentido, aunque la sensación de los médicos y de las autoridades no está muy lejos de lo que reportan desde Mercedes. En Paysandú, los casos activos de coronavirus crecieron de forma repentina hasta el sábado, cuando experimentaron una leve baja, que enseguida se revirtió el domingo con un nuevo ascenso de 23 contagios. Ese comportamiento desembocó en que la Dirección Departamental de Paysandú debiera contactar a unas 8 mil personas durante el pasado fin de semana por posibles casos de covid-19.

Para Gustavo Curbelo, director del hospital, el escenario es tan "dinámico" que deja "muy poco" margen para sacar conclusiones o, peor aún, celebrar las buenas rachas. Si bien su sensación puede ser óptima por la mañana, tal vez el panorama se le nuble dos horas más tarde con la aparición de "dos o tres" nuevos hospitalizados, se sincera.

"Hay momentos complejos. La situación de la gestión de camas en los hospitales es una ciencia. La pandemia te agrega problemas a tus problemas habituales. Y si me pedís un reporte a las 8 de la mañana y después se lo pedís al jefe de CTI a las 4 de la tarde, seguramente vas a tener dos reportes distintos", dijo a El Observador. La explicación la atribuye a que, muchas veces, el centro tiende a liberar por la mañana camas por egresos de pacientes que, en ocasiones salen con el alta, y en otras tantas fallecen.

Pero las principales complicaciones, según entiende, no parten desde el centro médico, donde solo el 4% de los funcionarios han contraído covid-19 y no se han originado brotes, sino que responden a la alta circulación viral, a una falla en el concepto de burbuja sanitaria y a un problema en los recursos humanos que, entiende, "no se soluciona" con una constante dotación de camas.

"La gente entendió mal el concepto de burbuja familiar. Es burbuja de los convivientes", dijo y explicó que Quebracho, una de las localidades con el índice de Harvard más elevado en el país, es un claro ejemplo de esa premisa.

Con la advertencia de que cada caso positivo destina a otros "50 o 60 contactos" involucrados, Curbelo manifestó que el jueves el Hospital de Paysandú aumentó sus camas de cuidados moderados a 32 y que, para ese agregado, debieron incorporar 12 camas nuevas "sacrificando" la coordinación quirúrgica. En paralelo, durante el último año, aumentaron las de CTI de cinco a 15 y ahora cuentan con cuatro de ellas libres que, a priori parecen suplir los requerimientos, pero con nuevas internaciones ya dejarían un escenario de incertidumbre para el director.

"Si nosotros seguimos con este nivel de circulación, la semana que viene te voy a decir 'por suerte, pusimos 30 camas más'. Y la otra semana, otras 30. Pero en un momento algo va a pasar, porque no es un problema del prestador, sino de qué hacemos con la circulación del virus", indicó. "Es complicado, pero no existe hospital que no tenga problemas", concluyó.

Sin obstáculos económicos, mencionó que, a su vez, contrató a cuatro enfermeros, pero finalizó el proceso consciente de que ya no le será tan "sencillo" encontrar personal recibido en nuevas instancias. "A veces no conseguís quien te haga el trabajo". Detalló que el hospital ahora cuenta con 102 funcionarios médicos de los 1.200 trabajadores que lo integran.

La misma percepción inquietante reflejó entre el sábado y el domingo el intendente salteño Andrés Lima, ahora en cuarentena por su reciente contagio de coronavirus. El jefe comunal de Salto, preocupado porque su departamento registra el índice de Harvard más elevado del país, solicitó postergar el retorno a la presencialidad el pasado 3 de mayo, con 886 personas cursando la enfermedad.

Con más del doble de casos activos, –hasta este lunes Salto sumaba 2.199 casos activos, es decir, unos 1.313 más–, pidió una prórroga de la decisión concebida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que las clases no comiencen hasta julio.

Lima valoró el "esfuerzo" de los médicos y enfermeros, pero aclaró que el problema los exime. Pidió respuestas al Ministerio de Salud Pública, a quien exige reforzar el sistema de salud con más recursos humanos para "estar en condiciones de dar respuesta a todos los planteos que lleguen desde la población", y citó dos ejemplos cercanos, el del director de Obras y el de su esposa, como sinónimo de las falencias que tienen los resultados de un hisopado.

"La preocupación que tengo es porque el sistema de salud en el departamento está saturado. No es que trabaje al límite, cada vez más son las ocasiones en que no se pueden dar respuestas”, advirtió.

El intendente de Salto dijo que la situación sanitaria es "muy complicada" y que "se está dando una saturación de los sistemas de salud, tanto el público como el privado". "No lo dice el intendente, lo dicen los propios involucrados", comentó a Telemundo. La falta de personal "es el gran tema", afirmó.

"La solución que vemos sin ser expertos es incrementar el personal de atención a los salteños, por lo menos durante un período de tiempo, frente a esta situación tan difícil y complicada", explicó.

Este lunes por la tarde el intendente se reunirá con las autoridades para evaluar una eventual suspensión de los jornales solidarios, tal y como sucedió en Soriano.