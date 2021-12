La colza rindió más, pero no todo lo que se esperaba

Los datos definitivos se van a conocer más adelante, pero un relevamiento realizado por El Observador esta semana permite afirmar que la cosecha de colza concluyó con rendimientos superiores a los de anteriores campañas, aunque no tan buenos como los que se pensaba obtener.

Desde Dolores, Diego Guigou –gerente de Producción Agrícola en ADP-Agronegocios del Plata– comentó que esa empresa este año sembró la oleaginosa invernal sobre 4.800 hectáreas, es decir 1.500 has más que la superficie trabajada en el año pasado.

El rinde se aproximó a 2.000 kilos por hectárea como promedio, el mayor alcanzando por ADP en 10 años de experiencias acumuladas en el manejo de colza.

A diferencia de lo ocurrido en otras zafras, no hubo productividades despegadas en Soriano y Colonia, porque se lograron performances muy próximas en campos de San José, Florida, Paysandú y Caraguatá.

Con relación al tema precio, el promedio obtenido en las comercializaciones se ubica en US$ 610 por tonelada, indicó Guigou.

Juan Samuelle

Granos de colza.

Edgardo Rostán –presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA)–, productor en la zona de Ombúes de Lavalle y prestador de servicios agrícolas, contó que “se veían tan bien los cultivos que en general se esperaba más rendimiento”.

Detalló que en sus chacras levantó 1.300 kilos y que en las de sus clientes hubo algunas que dieron cerca de 3.000 y otras no llegaron a los 1.500 kilos. Consultado sobre un promedio, en su opinión dice que se podría andar, cuando estén las cuentas finales, en 1.700 a 1.800 kilos.

Si se concreta será un registro récord, como lo fue el área este año, que creció a 159.728 has desde las 114 mil de 2020 (cuando se logró un promedio de 1.609 kilos y un volumen de 183.336 toneladas).

La realidad, explicó, es que “todo estaba como para que las colzas den mucho más, pero hubo en algunos momentos algunas castigadas por las heladas, a otras les pegó como un soplete los calores excesivos de setiembre y a algunas las afectó algún episodio de lluvias intensas”.

Sobre el tema precios, precisó que fue colocando a US$ 502, US$ 610 y US$ 700, con una media de US$ 580 a US$ 590 por tonelada.

“En mi caso vendí 1.600 kilos y saqué 1.300, así que estoy sobrevendido”, indicó, validando la realidad que indica que los “deslumbrantes” más de US$ 700 por tonelada fueron captados por pocos y para una porción menor de lo que finalmente se cosechó.

Juan Samuelle

La cosecha de colza de 2021 acaba de concluir.

Finalmente Juan Maglia, prestador de servicios de agricultura al norte de San José, indicó que el cliente para el cual trabaja hizo un área similar a la del año pasado, cerca de 1.000 has y se logró un rinde de 1.300 kilos como piso y 2.000 de máximo, lo que da lugar a un promedio mayor al que se obtuvo el año pasado, que fue de 800 a 1.200 kilos según recordó.