La confesión de Gabriel Neves: "Estuve a nada de dejar el fútbol por problemas personales"

El volante de Nacional, Gabriel Neves, admitió que estuvo a punto de abandonar el fútbol por problemas personales y que si no lo hizo fue por el apoyo que tuvo de su familia y compañeros de plantel.

Neves debutó en Primera división en 2018 y reconoció que luego tuvo un bajón deportivo debido a "problemas personales" que lo llevaron "a tener la cabeza en otro lado", dijo este jueves en el programa Quiero Fútbol de Sport 890.

"Estuve a nada de dejar el fútbol hace poco", admitió el futbolista y agregó: "Fue un momento de aprendizaje para mi" y "está bueno tener gente que te respalde y poder hablarlo, a cualquiera le pasa de tener un bajón, todos lo vivimos diferente y es importante poder hablar las cosas".

Staff Images / Conmebol

Neves festeja un gol de Ocampo junto a D'Alessandro

Si bien no quiso profundizar sobre los problemas, expresó que "fue un cúmulo de cosas que me chocaron todas juntas, y capaz que no estaba preparado en ese momento. Por suerte con mis amigos, mi representante (Gerardo Arias), mi familia y varios compañeros que me bancaron, ahora disfruto de haber pasado ese momento, porque aprendí de eso y siento que no me va a pasar, y si pasa ya sé cómo enfrentarlo. Hoy quiero disfrutar el fútbol que es lo que me gusta".

Si bien Neves no empezó jugando en la actual temporada 2021, que para los tricolores se inició en abril con la Libertadores, lo hizo en los últimos cuatro partidos del equipo, ingresando tres veces de titular y una desde el banco de suplentes. Este jueves en la victoria 2-0 frente a Argentinos Juniors fue sustituido a los 84 minutos por Rafa García.

El año pasado su pase al exterior fue tema de conversación, pero finalmente se quedó en los tricolores. "Antes cuando escuchaba sobre un pase me ponía loco y lo conversaba con todo el mundo, pero cuando pasó lo de Sao Paulo lo hablé con el Boca (Arias) de abrirme para no tener la cabeza en otro lado. Ahora lo manejo más tranquilo y entiendo que no puedo hacer nada hasta el momento de firmar un papel. En algún momento va a llegar, estoy feliz acá, soy hincha de Nacional".

Espera una nueva convocatoria a la selección, después de haber integrado la lista en los últimos dos partidos frente a Colombia y Brasil.

"Con saber que estoy en esa lista de 50 preseleccionados mi felicidad explotó. Disfruto esas cosas, si toca encantado y si no voy a seguir laburando para poder estar", dijo.