La confianza de Ian Duddy en Harry Kane, el recuerdo de Ardiles y la historia de su amor por Tottenham

Ian Duddy, el embajador británico en Montevideo, todavía recuerda el ruido que lo aturdió cuando justo el día que cumplía 9 años entró por primera vez a White Hart Lane, el antiguo estadio del Tottenham Hotspur demolido en 2017 para dar paso a una nueva casa para ese equipo del norte de Londres.

Duddy nació en Canterbury, una localidad en el sureste del Reino Unido, a dos horas de Londres, y aquella fue la primera vez que iba a la capital británica. El niño pasó el día entre paseos por el London Zoo y el parque que rodea el Palacio de Buckingham, y de yapa su padre lo llevó a ver al equipo del que se había hecho hincha por su abuelo.

Los Spurs –así apodan al Tottenham– ganaron 2-1 aquel partido contra Sunderland. Varios años después el tradicional equipo londinense jugará este sábado 1° de junio la final de la UEFA Champions League contra Liverpool y el diplomático lo espera con nervios, confianza y también alguna cábala.

El álbum de figuritas y un argentino en 1982

Ian Duddy tiene ahora 46 años y su abuelo fue hincha de Tottenham porque fue el barrio donde creció. “Tottenham es del noreste de Londres. Hace un siglo fue el barrio donde entraron muchos judíos refugiados de Rusia y Alemania así que tiene reputación de ser el barrio judío y el club judío de Londres”, contó Duddy, que aunque tiene raíces judías no se considera un religioso.

Confiesa que de chico no era bueno con la pelota en los pies, pero se hizo fanático del deporte juntando figuritas en la escuela y todos los sábados de tarde esperaba por el programa de televisión Match of the day que presentaba un resumen de los partidos y los goles de la fecha.

“Ahí, esperando el resultado de cada partido, empecé con el fanatismo. Y también en la escuela juntaba el álbum con todos los equipos. Entonces compraba los stickers y había que llenar el álbum con todos los jugadores. Ahí siempre era una carrera para ver quién llenaba primero el álbum. Fue una muy buena manera de seguir la liga y conocer todos los equipos”, dijo Duddy a El Observador.

Glenn HODDLE - Tottenham Hotspur F.C 1983-84 pic.twitter.com/zdx20vWgB6 — Old School Panini (@OldSchoolPanini) May 3, 2019

Hasta ese entonces el Tottenham, un tradicional club fundado en 1882 que nunca logró sostener una era de grandes triunfos que lo ponga como rey del fútbol inglés, contaba en sus vitrinas con dos ligas inglesas, una recopa de Europa, una copa UEFA y cinco copas FA.

Pero los 80’s fueron un buen momento para ser hincha del Tottenham en Inglaterra y coincidió con la época escolar de Duddy. El equipo fue bicampeón de la FA Cup en 1981 y 1982, este último además año del centenario del club. En 1984 los Spurs ganaron la Copa de la UEFA por segunda vez.

De esos años recuerda a Glenn Hoddle pero también guarda afecto y, sobre todo respeto, por el argentino Osvaldo Ardiles, un mediocampista campeón del mundo en Argentina 1978 que jugaba en el equipo londinense en tiempos de guerra entre Argentina y el Reino Unido.

🌃 @HKane sorprendió anoche a los integrantes del equipo campeón de la Copa de la UEFA 1984. 👏



📸 Esta imagen del 🔟 con @osvaldooardiles y Ricky Villa... 💙#VamosSpurs #COYS pic.twitter.com/V7gRgXp7NQ — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) May 18, 2019

“Siempre recuerdo su nombre porque me preguntaba de dónde venía este tipo que no tenía un nombre inglés. Él marcó mi infancia y en el club hay mucho cariño por él porque en 1982 cuando ocurrió el conflicto entre Argentina y el Reino Unido (por las Falkland Islands) él seguía jugando por Tottenham. Y aunque pasó un momento muy malo en nuestros países él seguía jugando. Hay mucho respeto para él”, dijo Duddy. Junto a Ardiles también había llegado a Tottenham otro argentino, Ricardo Villa.

El paraíso de Chris Woddle

Luego llegó la era de Chris Waddle, un veloz delantero zurdo que además jugó con Inglaterra en los Mundiales de 1986 y 1990. Duddy rememoró uno de los cantos de la hinchada para el jugador del momento. “Hay una canción en inglés que se llama Walking in a Winter wonderland (Caminando en un paraíso de invierno) y el lema en esa época era ‘Walking in a Waddle wonderland’”, recordó el diplomático.

El jugador luego pasó al Sheffield Wednesday, donde también acuñaron ese canto. Incluso en 2018 el exjugador fue homenajeado con la canción en medio de un recital por la banda Arctic Monkeys, que es de esa ciudad del centro del Reino Unido.

En los Spurs, luego llegó la era de Gary Lineker, goleador con la selección inglesa en el Mundial de México 1986 (seis tantos) y que con Tottenham hizo 90 goles en 138 partidos, un promedio de 0,58 tantos por encuentro. En el club fue el máximo artillero de la liga en la temporada 1989-1990 (24 tantos) y ganó la FA Cup en 1991. En esa época también jugó Paul Gascoigne en los Spurs.

Los años que siguieron trascendieron con el club en la Premier League pero sin grandes éxitos, al menos hasta los últimos años en que se consolidaron entre los primeros de la Premier League y llegaron a la final de este sábado que los pone en la puerta de la mayor gloria europea.

Con los últimos resultados, le tiene sin cuidado la particularidad de un equipo que pese a vender a Gareth Bale y Luca Modric al Real Madrid no realizó fichajes en las últimas dos temporadas para ahorrar dinero y construir su nuevo estadio. “No soy un especialista en la contratación de jugadores (se ríe) pero lo que hemos visto en Inglaterra es que a veces cuando uno gasta mucha plata en comprar uno o dos jugadores famosos a veces a los clubes no les va bien”, dijo.

La esperanza en Harry Kane

En su rol de diplomático, Duddy sigue al club como puede. A veces por televisión, cuando transmiten sus partidos, y sino por radio o redes sociales. De la charla de El Observador con Duddy se trasluce que además de los tradicionales delanteros sobre los que todos ponen los ojos, también es seguidor del fútbol más aguerrido y de los jugadores que las pelean todas.

En referencia al actual plantel, cree que hay un buen mix de jugadores ingleses con otros internacionales. En su listado pone primero al delantero Harry Kane, pero también menciona a los laterales Kieran Trippier, Dany Rose, al veloz puntero coreano Son y el técnico argentino, Mauricio Pochettino.

Además tiene sus cábalas, según reveló en una entrevista con la revista Galería. El diplomático cree que su equipo pierde si él no está atento al partido. “Hay que estar atento. Siento que no podés ni ir al baño, porque hay que seguir el partido. Creo que cuando no estoy pierden o hacen algo mal”, dijo a la revista.

Cuando El Observador le preguntó por la final, el diplomático se puso un tanto nervioso. “Un dato importante es que tenemos a nuestro capitán Harry Kane”, dijo en relación al jugador que se perdió las semifinales por una lesión en el tobillo izquierda. “Me gusta no solo su estilo y su manera de jugar, sino también su perfil. Para un hombre que tiene 25 años me parece muy maduro; representa mucha estabilidad para el equipo en la cancha. Y para mí eso es una ventaja porque tiene potencia física pero también una gran mentalidad”, agregó.

Aún sin él, un hat trick del brasileño Lucas Moura hizo el milagro para el Tottenham frente al Ajax para ganarle 3-2 la semifinal de vuelta y ponerlo en la final con un gol en los descuentos para meterse por primera vez en su historia.

Duddy ahora se prepara para ver la final junto a fanáticos del Tottenham en Montevideo.

Quieres ver la final del #ChampionsLeague conmigo? Sábado 1 de junio. Hinchas de #Spurs bienvenidos, pero abierto a todos. Sorteamos 5 lugares. Para participar hay que:

- vivir en 🇺🇾

- seguir a @IanDuddyFCO y @UKinUruguay

- RT & Like a este tweet

- Comentar por qué quieres venir pic.twitter.com/lrArJQxtHe — Ian Duddy 🇬🇧 (@IanDuddyFCO) May 24, 2019

Así, el embajador británico cerró la charla con un pronóstico. “Va a ser un juego peleado porque ningún equipo quiere cometer un error, así que el que haga el primer gol va a tener ventaja por un tema de confianza. Yo tengo suerte y tengo fe, no solo en Harry Kane y la delantera, sino también en la defensa, en Trippier y Danny Rose. Confío que ellos puedan hacer goles también, así que si tuviera que apostar un resultado digo que será un 2-1 para Tottenham”, dijo.