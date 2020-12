La continuidad de Saralegui, entre el mensaje de Ruglio y el juego mediático del técnico

Peñarol jugará el sábado el encuentro atrasado de la sexta fecha del Torneo Intermedio, el último partido del año 2020 ante Danubio, y el presidente Ignacio Ruglio informó a Referí que será el último de Mario Saralegui como entrenador. Su contrato finaliza el 31 de diciembre, no le renovarán y los aurinegros ya no tendrán actividad debido a que comienzan la licencia anual hasta el 4 de enero inclusive.

Sin embargo, el director técnico dijo que no habló nada sobre la continuidad con el presidente que asume este miércoles, y dijo que se imagina que van a “tener una conversación”.

Saralegui fue presentado el 1° de setiembre por Jorge Barrera en una conferencia de prensa en la que el hasta hoy presidente dijo que asumía toda la responsabilidad sobre la decisión. La elección del DT había sido su voluntad y un compromiso de campaña.

El nuevo entrenador sabía que tenía cuatro meses para realizar su voluntad. En este período protagonizó polémicas en redes sociales al punto que la directiva le impidió utilizarlas, quedó eliminado de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores y ganó el clásico, el domingo 3-2 ante Nacional en el Campeón del Siglo.

Este martes, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, la gremial que nuclea a todos los técnicos del fútbol profesional, volvió a cuestionar actitudes de Saralegui.

“Lamentamos, condenamos y repudiamos el incumplimiento del Entrenador Mario Saralegui, que no ha respetado las más elementales bases de solidaridad gremial frente a las medidas adoptadas por el colectivo”.

¿Qué dijo Ruglio?

“Ya hablé con Saralegui (el sábado) y le dije que no continúa, que (el partido con) Danubio es el último. Solo eso voy a decir. No voy a entrar en polémicas”, explicó este martes Ruglio a Referí.

El nuevo presidente prefirió no brindar más detalles sobre la charla, y enfatizó que ya le comunicó a Saralegui cuál es la decisión del club respecto a su futuro.

¿Qué dice Saralegui?

Este lunes y martes, Saralegui manifestó en Sport 890 y AM 1010: "Nadie me dijo que mi último partido es este fin de semana".

Y aclaró: “Con Ruglio de este tema no hablé absolutamente nada. No entiendo lo que está diciendo. Me imagino que vamos a tener una conversación. Creo que está claro desde un principio que el tema deportivo lo maneja Pablo (Bengoechea), yo con Pablo sí hablé. (Con Pablo) Hablamos como jugadores de fútbol y como amigos. En el momento que el asuma la responsabilidad y formalice su cargo, me imagino que ahí sí nos sentaremos a hablar. El contrato termina el 31 de diciembre y teóricamente, en principio, el del sábado sería el último partido que dirijo porque después se viene la licencia”.

Consultado acerca de si se siente candidato a seguir, respondió: “No sé, eso que lo diga la gente que lo tiene que decidir. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude. Me podía haber ido mejor o peor. Hay una pelota que salva Dawson que a eso nosotros le llamamos suerte en el fútbol. Hay decisiones arbitrales que pasaron (en el clásico) que son errores humanos que nos también pasaron a nosotros en forma reiterada con Copa Libertadores y campeonato local y que también son cosas del fútbol. Me imagino que la gente que viene, la que ganó la presidencia del club, tiene un proyecto, algo sólido, y con argumentos para tomar la decisión que tengan que tomar”. Reconoció el entrenador que está “muy conforme con el trabajo que hice y si tengo que irme, me voy contento y agradecido”.

Dijo que cuando el día 22 comience la licencia, se irá a Artigas.

Saralegui finalizará su contrato el 31 de diciembre, y la directiva ya trabaja sobre el nombre del sucesor.