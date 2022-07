La Copa AUF Uruguay no para: el equipo del Loco Abreu en duelo sanducero

La Copa AUF Uruguay no se detiene a pesar del paro del fútbol profesional uruguayo y esta semana, con cinco partidos, comenzará la Primera Fase del certamen que integra a equipos de la AUF y OFI.

Entre los encuentros de esta semana se destaca el enfrentamiento entre equipos sanduceros: Paysandú FC, que dirige Sebastián “Loco” Abreu y que juega en la Primera división amateur, el tercer nivel del fútbol de la AUF, se enfrentará ante Paysandú Bella Vista, de OFI, en el Estadio Artigas de dicha ciudad, el miércoles a las 20:00.

Ese día, la actividad comenzará a la hora 13:30 en el Parque Palermo, donde se enfrentarán Mar de Fondo y Huracán, ambos clubes de la Primera amateur.

Luego, a las 15:00, habrá actividad en el Estadio Campomar de Juan Lacaze, donde Deportivo Colonia, de la C, se enfrentará a Santa Emilia de Cardona.

El miércoles, también a las 20:00, habrá un gran partido entre clubes de OFI con el enfrentamiento entre Río Negro de San José y Wanderers de Santa Lucía, dos históricos en las copas del interior.

El último partido de esta primera de las tres semanas de la Primera Fase será el jueves a las 20:00 en el Estadio Martínez Monegal de Canelones, donde Juanicó recibirá a Deportivo Italiano.

Por el momento no se anunció la televisación de ningún partido, luego de que la semana pasada la AUF intimara a Tenfield a no emitir el encuentro Basáñez-Ituzaingó de Punta del Este porque aún no estaba cerrada la negociación de los derechos de TV para partidos entre equipos de AUF y de OFI.

La Primera Fase continuará las dos próximas semanas, en las que comenzarán a participar equipos profesionales de la Segunda división.

Día Hora Partido Cancha Miércoles 6 20:00 Paysandú F.C - Paysandú Bella Vista Artigas Paysandú Miércoles 6 13:30 Mar De Fondo - Huracán F.C Parque Palermo Miércoles 6 15:00 Deportivo Colonia - Sta. Emilia Cardona Campomar J. Lacaze (Condicional) Miércoles 6 20:00 Río Negro San José - Wanderers Sta. Lucia Casto Martinez Laguarda Jueves 7 20:00 Juanicó - Deportivo Italiano Martinez Monegal