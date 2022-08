La cronología de la entrega del pasaporte a Marset y las preguntas que quedaron sin respuesta

El canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fueron interpelados este lunes por el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, a raíz de la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por tener un pasaporte paraguayo falso.

A lo largo de la sesión, los jerarcas ofrecieron datos acerca de lo que ocurrió en los 77 días entre que Marset cayó en prisión y el gobierno le otorgó el pasaporte, y se enfocaron esencialmente en resaltar dos puntos: que el procedimiento se ajustó a lo que obligaba la normativa y que las autoridades políticas estuvieron por fuera del trámite que culminó en el otorgamiento del documento para el narcotraficante.

Pero pese a que –según el gobierno– la normativa no permitía hacer nada distinto, los interpelados comunicaron que a raíz del caso se desplazó al subdirector de Identificación Civil y se iniciaron investigaciones administrativas en ambos ministerios. Y al mismo tiempo que señalaron que el procedimiento no llegó a las manos de las autoridades políticas, desde el gobierno informaron que los subsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Cancillería) se comunicaron dos veces entre sí –una de ellas con el pasaporte ya en trámite– para hacer averiguaciones sobre Marset, y la vicecanciller recibió en su despacho al abogado del narcotraficante.

Según remarcaron senadores del Frente Amplio en la interpelación, la línea del tiempo que esbozaron las autoridades deja entrever que existieron instancias en las que las autoridades políticas podían advertido ciertas "luces amarillas" y haber coordinado acciones para retrasar la entrega del pasaporte.

A su vez, desde la oposición señalaron que hubo preguntas que no quedaron respondidas, o sobre las cuales faltó dar mayores detalles, entre ellas las razones –y las responsabilidades– por las que no hubo freno a la tramitación del pasaporte pese a la información con la que se contaba.

Las reuniones entre Interior y Cancillería

Bustillo señaló que la entrega del pasaporte fue un “trámite administrativo sin intervención de autoridades”, aunque en el Ministerio de Relaciones Exteriores la vicecanciller Carolina Ache participó en diversas instancias.

La vicecanciller Carolina Ache mantuvo contactos con el subsecretario Guillermo Maciel

El 21 de setiembre de 2021, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le envió un correo electrónico a Ache en el que le consultó –a partir de “averiguaciones” solicitadas de la Brigada Antidrogas– si Marset estaba detenido.

Ache y Maciel volvieron a tener una comunicación formal el 3 de noviembre, en la que nuevamente el subsecretario preguntó si continuaba detenido. Ache le informó que sí, pero –por la información dada en la interpelación– no le dijo que había solicitado un pasaporte uruguayo, un trámite que se había iniciado formalmente en el sistema de la cancillería unos días antes, el 28 de octubre.

Ache no comentó si estaba al tanto de esto, pero la información estaba en poder de su cartera.

Dos semanas después, el 17 de noviembre, la vicecanciller recibió un WhatsApp del abogado de Marset, Alejandro Balbi, solicitando una audiencia, aunque según su relato no le explicó el motivo y se limitó a decirle que era un tema de la cancillería.

Balbi ya se había presentado ante la sección consular de la embajada en EAU como el abogado de Marset, de acuerdo a la información que proporcionó la propia Cancillería en la interpelación.

La reunión entre ambos se produjo el 24 de noviembre y, según Ache, Balbi se limitó a preguntarle cuándo salía la próxima valija diplomática hacia Emiratos Árabes Unidos y no le informó –ni ella se lo preguntó– a quién estaba representando.

Sin embargo, ese mismo día, Balbi también se reunió con el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), Alberto Lacoste. En esa reunión, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, el abogado le solicitó que se acelerara la entrega del documento, algo que provocó que el jerarca enviara un mail trasladando este pedido.

Heber dijo en la sesión que se enteró de esta reunión el sábado mientras preparaba la interpelación y que había dispuesto una investigación de urgencia y lo había cesado por no avisar de este encuentro.

La cancillería también inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades y si hubo omisiones, aunque Bustillo dijo que se hace para preservar la "honorabilidad" de los funcionarios que intervinieron.

La cronología

10 de setiembre: Marset es detenido en Dubái (EAU) por tener un pasaporte paraguayo falso al intentar embarcar a Turquía.

14 de setiembre: El embajador de Paraguay en Qatar y concurrente en EAU, Ángel Barchini, informa a su par uruguayo, Jorge Seré, de la detención de Marset. Seré a su vez informa al embajador en EAU, Álvaro Ceriani, tal como informó El Observador el 16 de agosto.

20 de setiembre: La sección consular informa que recibieron nota verbal de Barchini en la que afirma que el pasaporte es falso y que Marset posee nacionalidad paraguaya.

21 de setiembre: La brigada antidrogas consulta a la cancillería –a través del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel– si Marset está detenido. La consulta se produce porque Interpol de EAU le había contestado que estaba “libre”. Ache contesta que Marset estaba preso en EAU por tener un pasaporte falso.

20 de octubre: La familia de Marset en Dubái se presenta ante la cónsul y le pide ayuda por Marset que estaba preso. Al mismo tiempo, el consulado de Uruguay en Abu Dhabi habla telefónicamente con Marset, que estaba en la prisión Al Wathba. Ese mismo día, el consulado también es contactado por el abogado emiratí de Marset, Ali Al Shamsi, y por Alejandro Balbi, quien se presenta como abogado uruguayo.

En Montevideo, Balbi inicia un “trámite urgente” en el Mercado Agrícola para obtener el Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ).

Desde Montevideo la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación instruye a tomarle las huellas dactilares para cotejar con la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) e iniciar el trámite para la emisión del pasaporte.

22 de octubre: Policía Científica emite el CAJ y señala que no tenía causas abiertas por lo que estaba habilitado para recibir el pasaporte.

28 de octubre: La cónsul en EAU, Fiorella Prado, verifica las condiciones en las que está recluido Marset, confirma su identidad y le toma las huellas dactilares. La documentación ingresa al sistema informático de emisión de pasaportes (de Cancillería), iniciándose así el trámite formal.

Se consulta a Interpol Uruguay si Marset tiene requisitoria internacional. Interpol contesta que no pero dice que había una solicitud de localización de paradero pendiente. A su vez, sugiere consultar a Policía Científica ya que es quien puede acreditar que no tenía requisitoria.

3 de noviembre: La brigada antidrogas vuelve a consultar a la cancillería, a través del subsecretario Maciel, si Marset continuaba detenido. Ache informa que continúa detenido y no da cuenta que había un trámite iniciado solicitando el pasaporte.

17 de noviembre: Balbi le envía un WhatsApp a Ache solicitándole una reunión por “temas de la cancillería”, según dijo la vicecanciller.

24 de noviembre: Ache se reúne con Balbi y el abogado –según la vicecanciller– solo le pregunta por la fecha en que salía la próxima valija diplomática a EAU. “No hay más que eso, esta es la verdad. Balbi nunca me solicitó ningún trámite y no hubiese accedido tampoco”, dijo en su primera intervención. Minutos más tarde, aseguró que el abogado no le dijo que venía por “determinado cliente”. Para esa fecha, la subsecretaria había tenido dos comunicaciones con Interior sobre el caso Marset.

Ese día, Policía Científica responde a la DNIC que Marset no tiene causas abiertas en Uruguay.

El subdirector de la DNIC, Alberto Lacoste, envía un mail a Policía Científica solicitando que se acelere el trámite de tres pasaportes, entre ellos el de Marset. El jerarca se había reunido antes con Alejandro Balbi, quien le pidió que se acelerara el procedimiento.

25 de noviembre: Un cadete del Ministerio de Relaciones Exteriores retira de Identificación Civil 295 libretas de pasaporte incluida la de Marset y la cancillería comienza a preparar los envíos mediante valija diplomática.

29 de noviembre: Balbi consulta en la cancillería –aunque ya le había preguntado a Ache en otra reunión– cuándo se enviaba la valija diplomática a EAU y fue informado que ya había salido el 24 de noviembre.

Balbi solicita saber si existe otro procedimiento y es informado que existía otro procedimiento –para el cual no existían impedimentos– siempre que hubiera un poder que habilitara.

30 de novimbre: La sección consular remitió carta autorización firmada ante la cónsul por Marset. Ese día, el pasaporte es levantado por un funcionario del estudio de Balbi y entregado a un familiar de Marset que vino especialmente a Uruguay para levantarlo.

Enero de 2022: Marset es dejado en libertad en EAU.