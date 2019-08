La despedida de Lacalle Pou en el Parlamento, con un nudo en la garganta

El candidato blanco Luis Lacalle Pou se despidió este lunes del Parlamento para comenzar recorridas por todo el país de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre y decidió que su última reunión parlamentaria fuera en la Comisión de Defensa. Al terminar su jornada, salió del Palacio Legislativo y lo primero que se le pasó por la cabeza fueron sus casi dos décadas como legislador, según transmitió en un mensaje que envió a varios dirigentes nacionalistas y al que accedió El Observador.

“Se me hizo un nudo en la garganta”, les escribió. “Ahora se me dibuja una sonrisa pensando en el futuro y los desafíos que juntos vamos a encarar”, agregó en ese mensaje que quiso mandar apenas terminó la Comisión de Defensa.

Durante la sesión de esa comisión, el senador frenteamplista Ruben Martínez Huelmo pidió la palabra para saludar a Lacalle Pou en su último día. Martínez Huelmo contó a El Observador que se trató de “un saludo y un reconocimiento por el trabajo hecho en comisión, muchas veces con discrepancias pero otras con coincidencias”. “Podremos tener discusiones muy acaloradas, yo discutí mil veces con Lacalle, pero eso no obsta que yo no pueda parar un instante como para no referirme a un hecho significativo. A él lo conozco hace mucho tiempo”, dijo.

El senador blanco Javier García también lo saludó e hizo público el saludo en su cuenta de Twitter.

En la Comisión de Defensa recibimos a la DINACIA para conocer las modificaciones del Código Aeronáutico. Compartiendo con @LuisLacallePou la última comisión después de 5 años de trabajo,antes de su renuncia el día de mañana pic.twitter.com/wXp1roP3yd — Javier García (@SenJavierGarcia) August 12, 2019

La renuncia de Lacalle Pou fue votada este martes en el plenario del Senado, pero el senador no asistió y prefirió despedirse del Parlamento en una comisión. En la carta de renuncia, difundida la semana pasada por El País, Lacalle Pou indica que renuncia al subsidio que le corresponde y, por ende, no lo cobrará.

Luis Lacalle Pou cuando presidía la Cámara de Diputados

Según la ley 15.900, luego de haber presentado su renuncia, Lacalle Pou tiene derecho a cobrar durante tres años 85% del sueldo de senador. Actualmente, el sueldo nominal de los senadores corresponde a $ 254.436, en el cual están contemplados los gastos de representación: $ 36.628.

“Me despido de esta casa, en la que he servido desde mi lugar a la causa nacional, tratando de interpretar las necesidades, sueños y esperanzas de los uruguayos”, señala la carta que dirigió a la presidenta de la Cámara de Senadores, Lucía Topolansky. En su lugar, asumió la banca Jorge Saravia.

Lacalle Pou puso un pie por primera vez en el Parlamento en el 2000, cuando fue electo diputado por Canelones. Desde ese entonces, fue reelecto dos veces más y en 2015 asumió como senador. En 2011 asumió como presidente de la Cámara de Representantes.