La directiva de Peñarol volverá a discutir si cede a Núñez a los Panamericanos

La gran actuación de Darwin Núñez ante Boston River el domingo, al marcar tres de los cuatro goles de Peñarol, reactivó en los dirigentes carboneros la posibilidad de hacer gestiones para que el delantero juvenil no vaya con la selección uruguaya a los Juegos Panamericanos de Lima a los que la celeste viajará el 24 de este mes y que se mantenga en el club para jugar los partidos que se vienen.

Según pudo saber Referí, los dirigentes volverán a analizar esa situación en la reunión del consejo directivo que se llevará a cabo este lunes.

El entrenador de Peñarol, Diego López, fue consultado al respecto en conferencia de prensa y dio su opinión, si bien señaló que no es un tema que le compete a él.

“Lo que le digo a los dirigentes queda entre los dirigentes y el cuerpo técnico. Es una pregunta para los dirigentes. Yo di mi opinión, ellos me la piden, y es una cosa que queda entre nosotros”, señaló.

“Si tiene que ir, va a ir (a la selección), como van todos los jugadores, y si se queda con nosotros es bueno porque es un jugador que va a seguir creciendo. No va a parar el crecimiento en la selección, pero sí que es un jugador de Peñarol y es importante para la selección y para Peñarol. Eso es un tema más de los dirigentes”, manifestó.

López también fue consultado por el defasaje que hay en el período de pases del fútbol uruguayo, que finalizó el pasado viernes, y el de Europa, que sigue abierto hasta agosto.

“Creo que no está bien que acá se termine el período de pases y siga en Europa. Y no solo para Peñarol, sino para cualquier equipo de Uruguay. Sabemos que todos los equipos de Uruguay tienen jugadores jóvenes y puede venir uno de Europa y llevártelo. Y después no podés traer a nadie”, expresó.

Peñarol tiene posibilidades de que Brian Rodríguez sea transferido en las próximas semanas, en esa ventana abierta que permanece en el mercado europeo.

“Ahí nosotros, los entrenadores de todos los equipos, estamos en desventaja porque se te va un jugador joven y si tenés la suerte de tener alguno atrás, bien, y si no, no tenés la suerte de traer a nadie. Por ahí creo que el período de pases en Europa es hasta el 15, no es más hasta el 31, pero lo que es raro es que nosotros tengamos hasta el viernes y siga en Europa, eso es complicado, sobre todo para los entrenadores”, agregó el DT.

La importancia de los grandes

López también fue consultado por el gran momento de Darwin Núñez y Brian Rodríguez, y destacó la influencia de los referentes del plantel para su presente.

“De los dos jugadores que hicieron goles, la parte que no se ve creo que es la más importante, la parte de los grandes, y lo voy a seguir diciendo porque un entrenador solo no puede hacer solo ese trabajo”, comentó el técnico.

“Por ejemplo, yo no entro al vestuario de los jugadores en Los Aromos, y ahí hay jugadores grandes, responsables, que quieren la camiseta y que trasmiten mucho. Entonces yo creo que en el momento que están viviendo los jóvenes es una gran parte de esta gente grande que por ahí no la ves jugar pero que es muy importante para este grupo que trabaja con orden”, agregó López.

“Pasé momentos duros, una lesión muy fea que me costó un año recuperar. Me propuse seguir y estoy acá con más fuerza que nunca. Los jugadores de la casa sabemos lo que es representar esta camiseta, me quedo contento por Brian (Rodríguez) y Enzo (Martínez)”, dijo Núñez en la conferencia. El lunes, el jugador había declarado a Sport 890 que tuvo que ir al psicólogo cuando durante el Sudamericano sub 20 se vio afectado por los comentarios hirientes que le hacían por haber errado algunos goles.

Núñez ahora encandila con sus goles. Pero el miércoles 24 tiene pasaje marcado a Lima. La directiva lo analizará. l