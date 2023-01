La emoción del uruguayo Álvaro Rodríguez tras debutar en Real Madrid: "No puedo expresar lo que siento"

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, de 18 años, tuve este martes 3 de enero de 2023 un día que recordará para siempre: su debut en Primera división y nada menos que en Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo.

El juvenil tuvo su estreno en la principal categoría en el partido ante Cacereño por Copa del Rey que lo merengues ganaron por 1-0.

Rodríguez, hijo del ex Peñarol Daniel “Coquito” Rodríguez, ingresó en el minuto 68 en reemplazo del belga Eden Hazard.

Real Madrid

Álvaro Rodríguez en una práctica de Real Madrid

El mensaje de Álvaro Rodríguez

“Desde pequeño siempre soñé con este momento”, escribió el atacante en sus redes sociales. “No puedo expresar lo que siento ahora mismo. Días y días de trabajo y esfuerzo que han acabado dando la recompensa que tanto buscaba”.

“Todo esto es gracias a toda la gente que me rodea, me apoya y me ayuda a crecer como persona y como jugador”, agregó.

"¡Es un orgullo poder debutar con el equipo de mi vida, ahora toca seguir luchando para tener más oportunidades como esta! Gracias, @realmadrid”, señaló el delantero de 1,92 metros de altura.

Álvaro Rodríguez con la selección uruguaya sub 20

Además del día histórico por su debut en Real Madrid, Rodríguez también tuvo este martes la confirmación de que está convocado en la selección uruguaya que jugará el Sudamericano Sub 20 de Colombia que se jugará desde el 19 de enero.

La selección logró el acuerdo con los merengues para contar con él en el torneo.

Álvaro Rodríguez en las juveniles de Real Madrid

El delantero es hijo de padre uruguayo y madre española, por lo que llegó a jugar partidos con "la roja" juvenil, pero finalmente optó por defender a Uruguay.

Así que los hinchas uruguayos tendrán una buena oportunidad para observar al atacante con la celeste en los próximos días.