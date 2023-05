La emocionante fiesta sorpresa de un jugador de la selección a su pareja; mirá el video

Un jugador de la selección uruguaya emocionó hasta las lágrimas a su pareja en el día de cumpleaños, al organizarle una fiesta sorpresa en su aniversario 29 que contó con la presencia de su familia.

La sorpresa consistió en la llegada de la familia de la cumpleañera desde Uruguay especialmente para la ceremonia en Madrid.

Fue José María Giménez el organizador de la celebración del cumple de Regi Iafolla, su pareja, quien la agradeció con un tierno mensaje en sus redes.

“Todavía no lo puedo creer. Es verdad, y siempre digo, que no paras de sorprenderme y de hacerme la mujer más feliz del mundo. 9 años sin festejar con ellos un cumpleaños, me decías que los 29 eran un año muy especial e hiciste absolutamente TODO, para que así sea”, escribió.

En el video de su llegada se pudo ver la sorpresa y emoción de la pareja de Josema al ver a sus familiares-

“NUNCA voy a olvidarme de este día, GRACIAS mi amor. Ayer fue uno de los días más emocionantes de mi vida, celebrando con todas las personas que más quiero en este mundo, todos juntos. Te amo, te amo con toda el alma, no voy a dejar de agradecerte este regalo nunca en mi vida. Gracias a todos los que vinieron hasta acá para pasar conmigo, los amo todos”, agregó Regi con emojis de corazones y la mención al zaguero celeste.