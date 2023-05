"Va a morir hablando de fútbol": lo que dijo Rafael Bielsa sobre su hermano Marcelo, su vida y su llegada a Uruguay

Rafael Bielsa, el excanciller argentino y hermano del nuevo entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló sobre la llegada del DT al combinado celeste y contó muchas cosas sobre la personalidad del nuevo seleccionador.

Diplomático, político, escritor y poeta, Rafael Bielsa, de 70 años, tres años más que el DT, dijo que Marcelo tiene “un cerebro privilegiado que sobrecalifica en el ambiente”, según declaró a Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad, de dicha ciudad de la provincia de Santa Fe ubicada a 450 kilómetros de Rosario.

Además, Rafael, actual embajador argentino en Chile y canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner, dio un mensaje para los hinchas de Uruguay. "Al hincha uruguayo le puedo decir: les deseo que sean felices, porque si ellos son felices, es porque a Marcelo le va bien. Me parece a mí, que el intento de Marcelo será una versión remasterizada del fútbol que él practica: velocidad, vértigo, trabajo técnico, tuteo con la pelota y ese no es el fútbol uruguayo tradicional”, dijo.

Lo que dijo Rafael Bielsa sobre su hermano Marcelo Bielsa:

"Sobrecalifica en el ambiente"

"Marcelo tiene una conducta y un cerebro privilegiado que sobrecalifica en el ambiente, pero en vez de disfrutar de esa condición que le permitió la naturaleza, la educación de nuestra madre o la vida que le tocó vivir lo padece y no lo disfruta".

"A mí me resulta muy difícil concebir a Marcelo dejando el fútbol, porque es una actividad tan absorbente y omnicomprensiva en su vida, que no me imagino ese momento. Va a morir hablando de fútbol: no se lo va a poder quitar, no es como una ropa, es parte de sí mismo, esta debajo de su piel".

El trato de Bielsa con sus jugadores

"El 99% de sus ex jugadores hablan de dos formas de Marcelo: lo respetan muchísimo o lo quieren. No es una persona que pasa desapercibida por la vida de nadie. Tampoco es un técnico que les de lo que habitualmente, le da un entrenador, a los jugadores de fútbol. Ese legado es extraordinariamente importante, porque su legado no es que hay que ganar, porque es lo único más importante. Eso no es cierto. A Marcelo le fascina mejorar las condiciones técnicas de los jugadores, porque cuando Marcelo los toma a sus jugadores y uno los conoce con anterioridad a esos jugadores, no tienen esos gestos técnicos que adquieren con él, en base al trabajo".

¿Está entre los mejores entrenadores del mundo?

"En relación, a si es o no, uno de los mejores entrenadores del mundo. Marcelo nunca hace frases auto-celebratorias. Marcelo no se canta a sí mismo. En todo caso se exige o se sobrecarga de trabajo. No me lo imagino diciendo lo contrario. A mí me parece: ni los dirigentes son estúpidos, ni los jugadores de fútbol son generosos cuando Marcelo deja de ser su entrenador. Si dicen lo que dicen de él, cuando ya no es más su entrenador y si sistemáticamente, las Federaciones lo buscan para que conduzca un proceso, bueno, me parece que un mérito debe tener: no sé si es 1ero, 2do o 3er en el mundo".

"Si uno hace globalmente la evaluación sobre los mejores entrenadores del mundo, hay individuos, por ejemplo, en este momento se me viene a la cabeza la cara de Van Gaal, su rostro cuando jugó Países Bajos y Argentina, bueno yo no quisiera que mi hermano llevase ese rostro".

"Ser como Marcelo en esta sociedad no "garpa", pero juzgar qué garpa y qué no, es una expresión tan cobarde, porque pareciera ser una exageración de atención a la mirada del otro. Hay muchas cosas que hace Marcelo que no garpan y eso conspira para que no sea uno de los técnicos más influyentes en toda la gama de su profesión. Él es como puede ser y no tiene intereses de ser de otra manera".

¿Cómo es Marcelo?

"El todo Marcelo es más del Marcelo que se ve y es más del Marcelo que él está dispuesto que se vea. Uno ve una parte de Marcelo, pero no es todo ese Marcelo. Marcelo es mucho y mejor de lo que se ve (...) En ese reportorio de anhelos que tiene también están los anhelos sociales, que los argentinos podamos vivir más felices, que los que sufren, sufran menos, que los que tienen mucho no tengan tanto a cambio de los que no tienen nada tengan un poco más... Todo ese tipo de vivencia que yo sé que a él le ocupa y le preocupan son cosas que dan felicidad y que permiten sentirse logrados".

El mensaje para Uruguay

"Al hincha uruguayo le puedo decir: les deseo que sean felices, porque si ellos son felices, es porque a Marcelo le va bien. Me parece a mí, que el intento de Marcelo será una versión remasterizada del fútbol que él practica: velocidad, vértigo, trabajo técnico, tuteo con la pelota y ese no es el fútbol uruguayo tradicional. El fútbol uruguayo tradicional es un fútbol más posicional que lo que plantea Marcelo y si eso sale bien, creo que le hará muy bien al fútbol uruguayo. Y espero no tener que comentar de que no salió bien".