El balance de Ignacio Alonso y las peripecias que tuvo que hacer la AUF para mantener en secreto las charlas con Bielsa

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, respondió a Referí acerca de cómo vivió la negociación con el argentino Marcelo Bielsa, quien este miércoles fue presentado como entrenador de Uruguay, y cómo hicieron para mantener en reserva un tema que iba a tener repercusión mundial.

¿Qué implica la llegada de Bielsa a Uruguay?

El comienzo de una nueva, poder hacerlo con un entrenador de elite que es muy cercano a la idiosincrasia de nuestro país, que lo conoce muy bien, que conoce muy bien nuestro fútbol y que es un estudioso profundo de nuestra realidad, de nuestros jugadores. Por esa razón en el Comité Ejecutivo entendimos que combina muy bien con esta nueva etapa después de una generación que durante 15 años le dio una impronta fuerte en el fútbol y en personalidad a la selección.

¿Eligieron un técnico a la medida de los jugadores que tiene Uruguay?

Sí, exactamente fue así. En el análisis que hicimos, la integración del plantel uruguayo fue uno de los puntos que tuvimos en cuenta.

¿Cómo llegaron al nombre de Bielsa?

Fue un nombre que surgió rápidamente en la cabeza de los que estamos en esto. Jorge Giordano (Director de Selecciones de la AUF) tiene un conocimiento con él desde hace unos años. El Profe (Esteban) Gesto (Director Físico de la AUF) también. Todo esto lo conversamos con Jorge y allí se inició la etapa en una reunión por Zoom, luego le pedí a Jorge Casales que encabezara unas reuniones por parte nuestra y que estuviese presente directamente en Porto Alegre.

¿Cómo mantuvieron las negociaciones en reserva durante tres meses?

Se manejó sin que hubiera filtraciones porque todos nos juramentamos que fuera así. Las decisiones más importantes hay que tomarlas con esa reserva, porque sino empieza a funcionar la máquina de obstáculos y se frustran la mitad de las buenas ideas.

Sin embargo hubo varios episodios en Porto Alegre, uno que vivió directamente usted en el que pudo filtrarse la información cuando empezaban a dialogar con Bielsa. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Estábamos en el extranjero pero cerca de Uruguay, porque en Porto Alegre siempre hay algún uruguayo. Esto ocurrió en un hotel, en una sala especialmente reservada para la AUF, con el cartel como suele ocurrir en esos casos y no quería que se supiera que nos íbamos a reunir con Bielsa. Cuando estábamos preparando para comenzar la reunión, luego de una recorrida por el lugar para ver si había uruguayos, porque siempre nos conocemos y no encontré a ninguno, no tomé en cuenta que podía aparecer un argentino. Eso fue lo que ocurrió, en este caso uno de notoriedad con una delegación grande, y ahí estábamos nosotros con Bielsa. El riesgo era por Bielsa, porque lo conocían, así que decidimos sacar el cartel de la AUF porque iban a notar que estábamos en alguna gestión con Marcelo. Y si ocurría eso, se acabaría la reserva que estábamos buscando.

¿Es caro Bielsa para Uruguay?

Sin entrar en temas contractuales porque no quiero romper ninguna confidencialidad del contrato, es un presupuesto más alto que teníamos en materia de selección, pero es un proyecto económico en sí mismo y eso a nosotros nos habilita a trabajar otro tipo de ingresos. En ese camino creo que consistentemente vamos a tener el financiamiento.

¿Cómo imagina cerrar este ciclo con Bielsa en 2026?

Con el fin de un proceso en el que hubo mucho trabajo y que le va a dejar una huella positiva a nuestro fútbol.