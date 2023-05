Lo que no se sabía de la negociación con Marcelo Bielsa, el secreto que casi descubre Felipe Carballo y el cierre perfecto para Jorge Casales

El encargado de selecciones dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Casales, completa su mandato de cuatro años en el gobierno de la AUF y lo cerró con su participación en primera línea en las negociaciones con el argentino Marcelo Bielsa y la firma con el entrenador que fue presentado este miércoles como nuevo seleccionador de Uruguay.

Hoy se cierra un ciclo que para usted tiene muchos aspectos singulares, porque lo tuvo activo en las negociaciones desde la primera reunión en febrero. ¿Lo siente así?

Sí, es así. Por eso entiendo que fue un orgullo que hayan confiado en mí. Creo que desde ese punto de vista me siento altamente halagado por la responsabilidad, y cuando terminan bien esos procesos, es más reconfortante aún.

El proceso con Bielsa no recorrió los tiempos habituales para estos casos.

Es cierto. Las reuniones no eran secretas, pero se tenían que hacer sin que trascendiera nada.

¿Quiénes sabían de la negociación?

A mí me encargó el presidente (Ignacio Alonso). Además estaba Jorge Giordano (Director de Selecciones) y el otro que sabía era el presidente, que me comentó que pretendía que supieran pocos, y que él iba a informar a medida que se iban desarrollando los hechos. A las dos primeras dos reuniones asistimos solamente con Jorge en Brasil.

¿Cuántas veces viajaron a Porto Alegre para reunirse con Bielsa?

Tres, dos con Jorge y en la tercera también se sumó Nacho (Alonso).

¿No se cruzó con algún conocido del fútbol en esos viajes a Porto Alegre?

Sí (se ríe), y con Jorge nos mirábamos, saludábamos y nada más. Ahora que terminó todo, lo puedo decir y contarte algo que nos ocurrió: en el hotel en el que nos alojamos estuvo Felipe Carballo (jugador uruguayo de Gremio), y nos cruzamos con su padre, el profe Javier. En ese momento se estaba yendo con la camioneta cargada con todas las pertenencias de su hijo, que dejaba el hotel y se iba a instalar en una casa. “Por suerte Felipe consiguió una casa y nos estamos llevando lo último”, no dijo Javier en ese momento, y nosotros hacíamos cruces para que no preguntara por qué estábamos allí ni cualquier otra vinculada con nuestra actividad en Porto Alegre. Apenas partió nos miramos con Jorge y dijimos: '¡Menos mal que se fue!', porque si la reunión hubiera sido un día antes o si ellos se quedaban unos días después, seguramente en algún momento nos volveríamos a cruzar, y después que trascendía algo ya no podríamos manejar el tema.

¿Sus hijos sabían de estas negociaciones? ¿Cómo maneja estas situaciones con su familia?

Les comenté a los dos y les pedí por favor que no saliera de allí. Y así ocurrió.

¿En algún momento la negociación con Bielsa estuvo a punto de ir para atrás o quedar en cero?

No, de ir para atrás no, pero llegó un momento en el que se había estancado de forma tal que me llevó a temer que pudiera existir algún impedimento. Gracias a Dios no fue así. Sucedió como digo siempre: cuando hay voluntad de las dos partes, es difícil que no se consiga lo que quieren.

¿Las dificultades surgieron por temas económicos?

No, esos asuntos no fueron obstáculos.

¿Entonces?

En la confección del contrato. El contrato que proponía era especial, se trataba de un modelo europeo y había una cantidad de contingencias que en Uruguay no se aplican, por tanto los abogados tuvieron que adaptar un montón de aspectos para llevarlo a la letra del acuerdo.

¿Por ejemplo?

Desde la ropa hasta la forma de salir a la prensa, dónde se resuelve un caso de litigio, y un montón de aspecto que en los contratos tipo de la AUF no existen.

¿A partir de este acuerdo, habrá un antes y un después en los contratos que firmará la AUF con sus entrenadores?

No lo sé. Tenemos un contrato tipo que es el que funcionó hasta ahora y funciona bien, pero esta experiencia que vivimos con Bielsa también nos deja enseñanzas. No te puedo decir que de aquí en más sea así, pero sin dudas hay un montón de aspectos a tener en cuenta.

¿En qué otro momento de la negociación sintió que podrían surgir dificultades?

En las idas y vueltas de las cláusulas, porque iban y volvían. Pensaba: ‘¡Pah, si esto se enfría!’. Fue una negociación particular desde todo punto de vista, porque si los abogados y contadores hubieran estado todos en una mesa sentados en Montevideo se hubiera resuelto en tres días, pero este contrato se resolvió a distancia, en forma virtual, con mails, Zoom y llamadas.

¿Cómo imagina el nuevo Uruguay con Bielsa?

Me genera mucha ilusión, también algo de ansiedad para que empiece el primer partido. Por eso creo que si hay que pedir algo ahora es paciencia. Como dijo él en la conferencia de prensa, esto no se hace de un día para el otro, pero si uno entiende, como hemos visto en ese 99,9% de jugadores que dirigió que aseguran que fue el técnico que más los potenció, no nos equivocamos porque tenemos un gran potencial en la selección y si conseguimos a alguien que los eleve más, tendremos un plantel mejor.

¿Es caro el contrato de Bielsa para Uruguay?

Es un poco más alto de lo que se venía pagando, pero la selección se autofinancia y en la medida que se consiga mejorar las actuaciones en Copa América y Mundial será barato.

Nadie quiere cerrar los ciclos, especialmente cuando trabaja con la comodidad que expresa lo hizo usted en el Comité Ejecutivo de la AUF desde mayo 2019. Hoy le toca terminar tu etapa en el gobierno del fútbol, ¿de alguna forma esta etapa la está cerrando como si en un partido de fútbol ganara con un gol en la hora?

Que me hayan elegido para este proceso, que confiaran en mi, por la forma en que me conduje, que haya cristalizado con la firma, me gratifica totalmente. Esta actividad la hago honorariamente, por pasión y porque me gusta, por tanto me voy con la convicción de que hice todo lo posible para que el fútbol uruguayo fuera mejor, y creo que esto es el mejor indicador que lo demuestra.