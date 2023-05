Las primeras señales de Bielsa en Uruguay: el guiño a los hinchas, el mensaje a los históricos, , los 10 de Qatar con los que empezará a entrenar y la posibilidad de "fantasear"

Marcelo Bielsa llegó en su propio auto, puntual, y se fue también en su vehículo que dejó en el estacionamiento del Estadio Centenario, que estaba al costado de la carpa gigante que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instaló en la zona de acceso a los palcos en el estadio, para brindar el escenario acorde a los 300 periodistas de siete países que se acreditaron para asistir a la histórica presentación del entrenador argentino como técnico de Uruguay hasta el Mundial 2026.

Este miércoles comenzó públicamente, después que el lunes firmó contrato en el Complejo de la AUF, el vínculo por 39 meses de Bielsa con la selección uruguaya, hasta el Mundial 2026.

Fue presentado por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien le obsequió una pintura y se llevó una camiseta de Uruguay con la inicial del nombre y apellido en la espalda. Respondió 25 preguntas. Su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección uruguaya duró 66 minutos. La respuesta más extensa fue de cuatro minutos, a la primera pregunta de Referí, que abrió la histórica conferencia.

Tras responder sobre las razones por las que llegó a Uruguay, contó la anécdota de la experiencia que vivió en un viaje en ómnibus y la civilidad de los uruguayos, completó su primera respuesta con: "No sé si preguntó algo más, pero he hablado mucho y pasamos a la próxima".

El mundo se detuvo a mirar a Uruguay y a escuchar a Bielsa, lo que le da un valor agregado a la marca propia que tiene la selección cuatro veces campeona del mundo (1924, 1928, 1930 y 1950), y que se embarca en un ambicioso proyecto, con el contrato más caro de la historia para un entrenador del combinado, pero con el objetivo de poner a celeste en un lugar protagónico como lo tuvo bajo la gestión de Óscar Washington Tabárez.

¿Qué conclusiones dejó la conferencia de prensa de Bielsa?

1) Que el argentino quería ser entrenador de Uruguay, porque tendrá a disposición un exquisito plantel que le permitirá desarrollar su proyecto de la mejor forma. Así lo explicó: "No tuvieron que convencerme (para ser entrenador de Uruguay), casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: uno es los jugadores que posee Uruguay, me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años y el otro es el destinatario que es el ciudadano de a pie. En ese sentido me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones en lo que tiene que ver conmigo. A los jugadores no me resulta difícil calificarlos porque es mi oficio en 40 años. En cuanto a la gente, vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa, nos fuimos quedando y nos quedamos dos meses. Un día le dije a mi esposa: 'Vamos a Carrasco a pasar el día y volvemos en el transporte público'. El viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de quienes iban arriba del micro. Nuestras conclusiones fueron la generosidad de la gente por cómo actuó en ese viaje en el que iban amontonados, para colmo, entró una mujer a tickear los boletos y no se podía mover y pensé 'se termina la civilidad' e hizo todo como debía hacerlo en su trabajo sin problema. Esos dos elementos fueron de mucho peso".

2) La elección de Bielsa por parte de la gerencia deportiva que encabeza Jorge Giordano y el comité ejecutivo que preside Ignacio Alonso no fue al azar ni como resultado de un efecto marketinero. El entrenador argentino calza perfecto con los jugadores de Uruguay, y la nueva versión que quiere construir la gerencia deportiva de la selección para el combinado. El estilo de Bielsa está hecho a la medida del plantel.

3) En la ventana de junio, Bielsa aprovechará para ver a los jugadores que conoce menos y que tienen menos visibilidad, para empezar a descubrir los valores que podrá sumar a la selección a partir de setiembre. Esto quiere decir, si usted está esperando que en junio espera ver a una selección con todas sus figuras ante Nicaragua y Cuba, no vaya al Estadio Centenario los días 14 y 20 de junio. Pero si quiere empezar a ver a algunos de los proyectos que terminarán explotando en 2024, 2025 y 2026 no se pierda los amistosos. Vaya con la cabeza abierta y con la idea de disfrutar en junio, de lo que ocurrirá en el futuro dos o tres años antes.

4) Bielsa no brindó detalles sobre lo que espera de los históricos (Fernando Muslera, Edinson Cavani y Luis Suárez). Reconoció que aún no habló con ellos, y que primero, antes de comentar algo estará en contacto con los futbolistas y serán ellos lo primeros en conocerlo.

5) En este escenario: la fecha de junio será de pruebas. Habrá una lista larga de hasta 40 jugadores reservados. Dijo que tiene tres o cuatro vistos por posición. Trabajarán con ellos desde la segunda semana de junio (5 de junio). En setiembre, con las Eliminatorias, ya no hará más experimentos. Empieza la clasificación al Mundial 2026. Por tanto: habrá varias sorpresas en la primera lista, nombres que nunca estuvieron, juveniles con proyección. A partir de setiembre y hasta cerrar 2023, tendrán oportunidades Muslera, Suárez y Cavani. Así cerrará el año.

6) En 2024 tendrá su segundo nivel de ensayos: preolímpico sub 23 de pruebas, igual que en los amistosos de las fechas FIFA de marzo y junio. En la Copa América terminará de completar las pruebas y de recoger las certezas para empezar a cerrar el equipo que intentará asegurar la clasificación en 2024 y 2025, y alcanzar el mejor nivel en el Mundial 2026.

7) En la fecha de junio habrá 10 jugadores de los 26 que fueron al Mundial. "Es una oportunidad de convivir durante nueve días con 10 jugadores en un escenario que no permite ese recurso con frecuencia, así que para mí es muy valioso". ¿Cuáles serán los 10 que tendrá en el Complejo de la AUF?:

8) Mira en grande y lo explicó en la definición que ilusiona de cara al futuro y la invitación a fantasear. "Una cosa es la ilusión, otra la toma de conciencia. Hay países que si toman conciencia de su poderío y potencial, tienen menos chances de construir. Hay otros que la toma de conciencia puede llevarlo a la realidad, y hay otros que mezclan las dos cosas. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía".

9) Confesó "admiración" por Tabárez, dijo que habló con Diego Alonso, le hizo un guiño a hincha y puso en marcha su proyecto que promete dar un salto de calidad al ya enriquecido proyecto que dejó el Maestro Tabárez.

Mirá la conferencia completa: