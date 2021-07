La emotiva carta del profe Maidana, que deja Nacional para seguir en Udinese

El preparador físico Nicolás Maidana, integrante del cuerpo técnico estable del Club Nacional de Football, se despidió de los tricolores este miércoles porque continuará su carrera en el fútbol italiano, más precisamente en Udinese, equipo de la Primera división.

Maidana llegó a Los Céspedes en enero 2018 y se convirtió en uno de los preparadores físicos del club que trabajó junto al plantel principal.

De esa forma, se acopló a los cuerpos técnicos que han pasado desde ese entonces con los entrenadores Alexander Medina, Eduardo Domínguez, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Munúa, Jorge Giordano, Martín Ligüera y Alejandro Cappuccio, actual DT.

Twitter @maidanastorace / Nacional

La foto de Maidana con el actual plantel tricolor

Tres años y medio después le surgió la posibilidad de trabajar en Udinese, por lo que decidió dar el salto al fútbol europeo. Llegará al club italiano contratado por un año como segundo PF institucional y ejercerá su función en el principal equipo.

En los tricolores, Maidana trabajó en la preparación de los futbolistas y también en la recuperación de jugadores lesionados, como ocurrió, por ejemplo, con Rodrigo Amaral, a quien acompañaba en todos los entrenamientos en su puesta a punto.

Diego Battiste

Con Rodrigo Amaral en la puesta a punto del volante

Este miércoles en Los Céspedes, Maidana se despidió de los jugadores, con los que también logró grandes amistades. Con Thiago Vecino, por ejemplo, cumplió la promesa de ir en bicicleta hasta la capilla de San Cono en Florida luego del título del Uruguayo 2019.

@maurisanner

Con Vecino en San Cono cuando cumplieron su promesa en bicicleta

Además de los saludos en la ciudad deportiva de los albos, Maidana también recibió mensajes de los futbolistas a través de las redes sociales, donde se manifestaron Vecino, Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Felipe Carballo, Sebastián Cartagena y Amaral.

En el último día en el complejo tricolor se sacó fotos con los jugadores y prometió volver al club en el futuro.

Diego Battiste

Maidana en Los Céspedes

"¡Querido y glorioso Nacional, muchas gracias por cumplirme uno de los sueños más grandes de mi vida!", expresó en sus redes sociales.

Además, escribió una carta para despedirse del club:

“Querido Nacional,

Desde que tengo uso de razón has sido y serás una parte muy importante de mi vida. Has estado en todos los momentos importantes y lindos acompañándome, generando hermosas e irrepetibles sensaciones.

Me has enseñado a disfrutar de las victorias, me has curtido la piel en las derrotas y me has permitido conocer y saborear la Gloria.

Hace tres años y siete meses el destino me presentó una oportunidad única a nivel personal y profesional, trabajar en el club de mis amores, llenando así de alegría, felicidad y orgullo mi vida y la de mi familia.

De chico me enseñaron a decir GRACIAS y sería muy ingrato no agradecerte por todo lo que me diste en este tiempo, ha sido mucho y dudo que en el algún otro lugar puedan darme todo lo que me has dado.

Te agradezco por confiar en mi persona y permitirme seguir por el camino de la mejora continua, permitiéndome así generar cambios en la cultura de entrenamiento del club que han sido importantes en el desarrollo de nuestros jugadores, pero también y por sobre todas las cosas quiero agradecer a todas las personas que hacen gigante al glorioso Club Nacional de Football:

Hoy 4 años después de haber vivido tantas cosas lindas, el destino me vuelve a presentar otra oportunidad única a nivel profesional, pasando a trabajar en una de las ligas más prestigiosas de Europa y del mundo.

El camino a Itaca es largo, está lleno de aventuras, sé que la vida nos va a volver a cruzar, no sé cuándo ni cómo, lo que si tengo claro es que cuando suceda estaré con más batallas sobre el lomo.

Gracias por todo lo que me diste en este tiempo, SOS JUNTO A MI FAMILIA LO MEJOR QUE ME HA DADO ESTA VIDA.

Nico”.