La explicación del diputado opositor que se quedó a escuchar a Alberto Fernández: "La grieta ya la probamos"

Diputados y senadores de la oposición abandonaron el recinto legislativo en Argentina, en medio del discurso de apertura de sesiones, después de que el presidente Alberto Fernández instara al Poder Judicial a "investigar a los responsables de haber tomado la deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional)".

El legislador Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical, se mantuvo en sala y expuso en su cuenta de Twitter las razones por las que no acompañó el retiro: "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos".

Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

"No va más la Argentina de una mitad contra la otra, la de intentar anular al otro. Ya probamos con la grieta y casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza. Comencemos, al menos, por escuchar al otro si es que realmente pretendemos construir el rumbo para salir adelante", insistió.

No va más la Argentina de una mitad contra la otra, la de intentar anular al otro. Ya probamos con la grieta y casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza. Comencemos, al menos, por escuchar al otro si es que realmente pretendemos construir el rumbo para salir adelante. pic.twitter.com/MTj7rXFSi9 — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2022

Manes, que quedó solo sentado por la distribución que tenían los demás legisladores, explicó al A24 que actitudes como las que tomaron los dirigentes de Juntos por el Cambio "no permiten construir el rumbo" que, a su entender, necesita el país para "salir adelante".

"La gente vio que una parte de la política no puede dialogar. Yo no fui solo el que me quedé de la oposición; se quedó la Unión Cívica Radical (UCR), (Ricardo) López Murphy, la Coalición Cívica. Yo no coincido con el rumbo del presidente, estoy en otro espacio, pero aún así tenemos que escucharnos con empatía. (...) Solo así vamos a poder construir un proyecto colectivo", respondió.

Y acotó: "La grieta ya la probamos y somos un país que se está desangrando desde hace décadas y nadie puede tirar la primera piedra. Me parece que es el momento de, por lo menos, escuchar al otro".

El desplante de Propuesta Republicana (PRO) sumó además el cruce entre el presidente y el senador de la UCR Alfredo Cornejo. "Yo no miento Alfredo, me conoces. Yo no miento", contestó Fernández.

En su discurso, el mandatario había hecho hincapié en "establecer la verdad y las responsabilidades" sobre el endeudamiento del Estado argentino con el FMI. "Los argentinos tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", apuntó este martes Fernández, lo que desató el retiro masivo de parte de Juntos por el Cambio.

En un comunicado, la coalición opositora cuestionó al presidente por lo que calificó como una "actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos".

Además, los opositores, que exhibieron banderas de Ucrania en sus bancas, reclamaron que el gobernante "no condenó con claridad la acción expansionista de la Federación Rusa" sobre ese país.

Con información de El Cronista