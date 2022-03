La galería de fotos de los 24 conjuntos que van por los títulos de campeón del carnaval

En la noche de este martes 1º de marzo comenzará la liguilla del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, competencia artística organizada por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo, que se desarrolla en el Teatro de Verano "Ramón Collazo" del Parque Rodó, desde fines de enero.

La liguilla tiene como nombre el de "Enrique Espert", en homenaje al presidente de la gremial que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval, en un concurso que en 2022 se ha denominado "Dr. Tabaré Vázquez".

En su cuenta de la red social Twitter, Daecpu publicó el fixture de la tercera rueda o liguilla, que comenzará este martes y se extenderá al menos hasta la noche del miércoles 9 de marzo, aunque puede seguir tras esa jornada en caso de suceder suspensiones por el mal estado del tiempo.

Los invitamos a compartir las 8 etapas de la liguilla "Enrique Espert" del carnaval 2022 en el @teatrodeverano. pic.twitter.com/uyzLDozVI2 — DAECPU (@daecpu_oficial) March 1, 2022

Tras la comunicación que hizo Ramiro Pallares, presidente del jurado, de la lista de los clasificados a la liguilla, quedaron en carrera 24 elencos (ver las fotos a continuación) y de esa lista saldrán los nuevos campeones del carnaval.

10 murgas

Agarrate Catalina.

Asaltantes con Patente.

Doña Bastarda.

La Cayetana.

La Clave.

La Gran Muñeca.

La Trasnochada.

Los Diablos Verdes.

Nos Obligan a Salir.

Queso Magro.

La actual campeona, Agarrate Catalina, ganó cinco veces el primer premio en la categoría. De las que compiten, la más ganadora es la murga Asaltantes con Patente, con 13 títulos, cerca de los 16 de Patos Cabreros (la más campeona de la historia, que no concursó este año). Del resto de las 10 que siguen en carrera Los Diablos Verdes acumularon ocho primeros premios, La Gran Muñeca cuatro y La Trasnochada dos. Las otras no han ganado hasta el momento.

4 parodistas

Caballeros.

Los Muchachos.

Momosapiens.

Zíngaros.

Los Muchachos, con dos títulos de parodismo en su historial, defienden la corona ganada en el último carnaval realizado, el de 2020 previo a la pandemia por covid. Caballeros no ha ganado. Zíngaros tiene nueve coronas, en el segundo escalón del palmarés, debajo de Los Gabys que llegaron a 13. Momosapiens fue el campeón en cinco oportunidades.

4 sociedades de negros y lubolos

C 1080.

Sarabanda.

Valores.

Yambo Kenia.

Entre las comparsas la más ganadora de la historia, que hace mucho no participa, es el título Esclavos del Nyanza, con 15 consagraciones. Le sigue Yambo Kenia con 13. De las otras que están en competencia este año, C 1080 tiene cinco títulos y Sarabanda tres. Valores no ha ganado. La última campeona, Tronar de Tambores, dejó de competir luego de 2020.

3 revistas

La Compañía.

Madame Gótica.

Tabú.

Palán Palán con ocho títulos es la más ganadora en la historia entre las revistas, pero es uno de los casos de conjuntos que hace mucho dejaron de participar. De las que compiten, Tabú tiene cinco títulos y es la actual campeona, La Compañía cuatro y Madame Gótica dos.

3 humoristas

Los Chobys.

Los Rolin.

Sociedad Anónima.

Los Rolin nunca han ganado el primer premio; Los Chobys son los actuales campeones en su único triunfo al momento; y Sociedad Anónima con 12 títulos es el elenco de humoristas más ganador de la historia.