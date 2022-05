La ganancia de UTE cayó 66% en el primer trimestre: qué lo explicó

UTE terminó los primeros tres meses del año con ganancias por US$ 32,3 millones, según el balance de la empresa publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). Los números indican que la empresa obtuvo utilidades por $ 1.326 millones en términos corrientes, según el resultado integral del ejercicio. En igual período de 2021 los beneficios habían ascendido a $ 3.848 millones. La ganancia medida en pesos fue un 66% inferior en la comparación interanual.

Facturación e ingresos

Entre enero y marzo los ingresos operativos netos de la compañía crecieron 6,3% y fueron de $ 18.105 millones, según el balance.

El desempeño de la facturación por ventas de energía eléctrica a nivel local mostró un crecimiento de 8% medido en moneda nacional en la comparación interanual, y sumó $ 15.873 millones (US$ 387,4 millones).

Por su parte, la exportación de energía a la región reportó una facturación de $ 1.935 millones (unos US$ 47 millones). En moneda nacional los ingresos por este concepto cayeron 8% comparados con igual período del año previo. Las ventas se concentraron casi exclusivamente hacia Argentina con una leve participación de Brasil. En volumen hubo un descenso de 18% respecto a 2021, según datos de UTE.

Cabe destacar que las compras millonarias del vecino norteño que movieron la aguja el año pasado se habían concentrado recién en el segundo semestre cuando se profundizó la crisis hídrica en ese territorio. Para 2022 se proyectan exportaciones por unos US$ 130 millones en un escenario conservador sin la presencia del llamado “cisne negro” (déficit de lluvias) de Brasil.

Más generación térmica

En materia de costos de ventas, se destaca un crecimiento de 35%. En particular sobresalen mayores gastos en materiales energéticos y lubricantes, que totalizaron $ 5.887 millones (US$ 143 millones), un 93% más que el primer cuarto del año 2021 cuando ese rubro había sumado $ 3.042 millones (US$ 74 millones). Ello en un escenario de encarecimiento del precio del petróleo a nivel internacional y en particular del gasoil.

En el primer trimestre hubo un mayor uso de la generación térmica para abastecer la demanda del mercado local, debido a menores aportes de las represas y en particular de Salto Grande (-60%). En el período de referencia el 30% de la energía generado fue de origen térmica con un crecimiento de 37% respecto al año anterior.

Rentas generales y fondo de estabilización

Por otro lado, en los primeros tres meses del año se volcaron a Rentas Generales la suma de $ 5.000 millones (uno US$ 122 millones), por concepto de aporte adicional por el ejercicio 2021. Ya al cierre del ejercicio anterior se había reconocido por este concepto una reducción en los resultados acumulados y un pasivo por dicho monto, explica el balance.

Además hubo un aporte de US$ 6,1 millones al Fondo de Estabilización Energética (FEE). A su vez, se reconoció una utilización por parte de UTE del referido fondo por igual monto.

Emisión de US$ 100 millones para obra

UTE retornará próximamente al mercado de deuda local con una emisión superior a los US$ 100 millones en unidades indexadas (UI) para la construcción de una obra clave para la infraestructura energética del país, como el cierre del Anillo de Transmisión de 500 kilovoltios (kV) entre Tacuarembó y Salto.

La construcción está a cargo de la empresa estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC). El proyecto que demandará casi tres años de trabajo y se prevé esté operativo en enero de 2025, se desarrollará a través de un fideicomiso financiero constituido por UTE, con República Afisa como entidad fiduciaria, y tiene un costo total de unos U$S 207 millones. Además de la emisión en UI, habrá aporte de capital propio por parte de UTE y financiamiento otorgado por BID Invest, miembro del grupo BID.