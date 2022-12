La increíble apuesta del golero de Polonia a Messi mientras el VAR definía si era penal

El arquero polaco Wojciech Szczesny reveló que le hizo una apuesta a Lionel Messi en el partido ante Argentina de este miércoles, en el que los albiceleste ganaron por 2-0, resultado con el que ambas selecciones pasaron a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

En el cierre del primer tiempo, el golero cometió una falta dentro del área sobre Messi, por la que el VAR analizó la jugada para ver si era penal.

En ese instante, el guardameta de Juventus le hizo una apuesta al crack argentino.

“Hablamos antes del penal. Le dije que apostaría 100 euros a que él (el árbitro) no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, reconoció Szczesny en diálogo con TV 2 Sport.

AFP

Así le tapó el penal a Messi

“No sé si eso está permitido en la Copa del Mundo. Probablemente me van a sancionar por eso. No me importa en este momento. Así que tampoco le voy a pagar”, reconoció el golero, que a pesar de la derrota estaba contento porque habían pasado a octavos, donde se medirán ante Francia.

Consultado de si no le iba a pagar a Messi, dijo: “A él no le importan 100 euros, vamos”. El periodista le comentó que el argentino “tiene suficiente” y el arquero de la Juventus agregó: “Sí. Creo que sí”.

Wojciech Szczesny on his bet with Lionel Messi 😂🤣pic.twitter.com/kJhf4SU0Fh — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

Sobre el fallo del juez en el penal, señaló: “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué (a Messi) con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado de la cara. Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”.

El penal fue tapado por Szczesny de forma brillante ante el remate de Messi, pero en el segundo tiempo Argentina se recuperó y marcó los dos goles para la victoria con la que cerraron el grupo como líderes.