"Boca es más grande que el Milan (...) No sé cómo te llamas": influencer argentino le respondió al ex Peñarol Sergio "Toto" Núñez en la previa del partido por Copa Libertadores
Las declaraciones del uruguayo fueron noticia en medios argentinos y este lunes tuvo respuesta de Salvestrini; mirá el video
13 de abril de 2026 14:05 hs
Gustav Salvestrini le respondió a Toto Núñez
Gustav Salvestrini, influencer argentino que es hincha de Boca Juniors, le respondió al delantero uruguayo ex Peñarol Sergio “Toto” Núñez, quien actualmente juega en Barcelona de Ecuador y que hizo comentarios en la previa del partido ante los xeneizes por la Copa Libertadores.
El influencer se refirió a los dichos del uruguayo y señaló: “Boca es más grande que el Milan, nosotros le ganamos al Milan. En ese sentido, silencio por favor”.
Luego, le habló al delantero. “Porque vas a venir al templo del fútbol mundial y lo primero que vas a hacer es sacarte foto con La 12 y todo. Porque todos los jugadores que vienen a jugar la Copa Libertadores a La Bombonera lo último que hacen antes de irse se sacan una foto con La 12”.
“Así que no seas hipócrita”, comentó. “No sé cómo te llamas, señor, llamese a silencio por favor”.
En su cuenta de X también había negado los dichos de Núñez. “Claro que no, Boca es más grande”.
“Vos jugas para un equipo que es la copia de un club que es grande gracias a Messi y al Real Madrid”, comentó, en referencia a Barcelona de Ecuador.