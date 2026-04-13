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"Boca es más grande que el Milan (...) No sé cómo te llamas": influencer argentino le respondió al ex Peñarol Sergio "Toto" Núñez en la previa del partido por Copa Libertadores

Las declaraciones del uruguayo fueron noticia en medios argentinos y este lunes tuvo respuesta de Salvestrini; mirá el video

13 de abril de 2026 14:05 hs

Gustav Salvestrini le respondió a Toto Núñez

Gustav Salvestrini, influencer argentino que es hincha de Boca Juniors, le respondió al delantero uruguayo ex Peñarol Sergio “Toto” Núñez, quien actualmente juega en Barcelona de Ecuador y que hizo comentarios en la previa del partido ante los xeneizes por la Copa Libertadores.

“Sabemos que es un partido difícil. Es Boca, tampoco es el Milan, y sabemos que podemos ganarlo, como lo hicimos en Argentina con Argentinos Juniors y en Brasil contra Botafogo", indicó el uruguayo.

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Sergio
Sergio "Toto" Núñez

Sus declaraciones fueron noticia en medios argentinos y este lunes tuvo respuesta de Salvestrini.

Mirá el gol de Matías Abaldo para Independiente ante Boca Juniors que silenció a La Bombonera

El uruguayo Sergio "Toto" Núñez, ex Peñarol y ahora en Barcelona de Guayaquil, calentó la previa por Copa Libertadores: "Es Boca, tampoco es el Milan"

El influencer se refirió a los dichos del uruguayo y señaló: “Boca es más grande que el Milan, nosotros le ganamos al Milan. En ese sentido, silencio por favor”.

Luego, le habló al delantero. “Porque vas a venir al templo del fútbol mundial y lo primero que vas a hacer es sacarte foto con La 12 y todo. Porque todos los jugadores que vienen a jugar la Copa Libertadores a La Bombonera lo último que hacen antes de irse se sacan una foto con La 12”.

Gustav Salvestrini
Gustav Salvestrini le respondió a Toto Núñez

Gustav Salvestrini le respondió a Toto Núñez

“Así que no seas hipócrita”, comentó. “No sé cómo te llamas, señor, llamese a silencio por favor”.

En su cuenta de X también había negado los dichos de Núñez. “Claro que no, Boca es más grande”.

Gustav Salvestrini
Gustav Salvestrini

Gustav Salvestrini

“Vos jugas para un equipo que es la copia de un club que es grande gracias a Messi y al Real Madrid”, comentó, en referencia a Barcelona de Ecuador.

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