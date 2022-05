La industria del turismo en Punta del Este: cómo es el camino para la recuperación pospandemia

Referentes del sector turístico de toda América Latina se encuentran reunidos desde este miércoles en Uruguay con el foco puesto en los desafíos para el turismo durante la etapa de reactivación pospandemia.

En el Hotel Enjoy de Punta del Este comenzó este miércoles el 1er Congreso Internacional de Turismo, en el marco de la 67ª Reunión Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que culminará este jueves. Durante la actividad, distintos especialistas estarán brindando su visión sobre los principales retos que tendrá el sector de cara a la reactivación que ya se está viviendo.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dio comienzo al evento y dijo que el sector vive “momentos particulares” en los que acaba de salir de “una gran crisis producida por la pandemia” y donde “la recuperación se asoma lentamente”.

En esa línea, señaló que “era propicia la ocasión y sobre todo la coyuntura para realizar un congreso de turismo abierto”, con el objetivo de darle participación a todos aquellos que quisieran hacerlo y quienes están vinculados con el sector.

Leonardo Correa

Tabaré Viera, ministro de Turismo

El jerarca explicó que el congreso tiene el objetivo de “analizar entre todos los desafíos en este momento y en esta coyuntura” en la que también hay “nuevos turistas” y “vulnerabilidades que quedaron de manifiesto” durante crisis por el covid-19.

Viera puso el foco en la “resiliencia” que ha tenido el sector turístico durante esta crisis y dijo que debe servir para realizar un análisis y para que en el proceso de recuperación se puedan “establecer pautas, objetivos y nuevas formas de trabajo” que permitan prepararse ya que “las crisis muchas veces no son previsibles”.

Por su parte, Ignacio Curbelo, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo (Mintur) y coordinador general de la actividad, dijo a El Observador que estos son días de “gran satisfacción” para el sector pero también de “responsabilidad”.

Para Curbelo, esta actividad es “el entorno ideal” para “reencontrar a la familia del turismo” tras los dos años de paralización. En esa línea, valoró la participación de más de 500 personas durante la jornada de miércoles y sostuvo que se abordarán tema que “interesan y preocupan el sector y que son de actualidad”.

El jerarca también informó que el viernes se estará desarrollando un seminario sobre el Código de Protección Internacional al Turista – elaborado por la OMT en conjunto con sus estados miembro– que busca “otorgar y unificar” principios y recomendaciones para la protección de los turistas en situaciones de emergencia y en las que sus derechos al consumidor se puedan ver afectados.

“Se trata de un código de derecho indicativo. Esto quiere decir que no es vinculante ni obligatorio. No se impone por el solo hecho de ser un Estado miembro de la OMT sino que cada país puede tomar para sí ese código y en la medida en que no afecte su legislación interna puede aplicar parcial o totalmente las disposiciones”, aclaró.

El turismo de congresos y otros temas a debatir

Durante la actividad también se apuntará al debate respecto a la situación del turismo de congresos, que según Curbelo “se pensó que iba a ser más tardía pero que hoy ya está en plena actividad”.

El turismo de congresos es uno de los objetivos primordiales del Mintur ya que, según Curbelo, es un turismo “con un poder adquisitivo más alto” que se aloja en “hotelería de nivel y consume en gastronomía de mucho nivel” mientras que también realiza compras y deja al país una importante cantidad de dinero.

Leonardo Correa

Ignacio Curbelo, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo

A su vez, el jerarca indicó que el turismo de congresos genera una mano de obra muy importante en lo que refiere a los preparativos que se deben realizar para llevar adelante la actividad. “Todo lo que son los servicios audiovisuales, gastronómicos, de hotelería y de transporte. Es una actividad que derrama y dinamiza a la economía de la ciudad o el departamento en que se encuentra. Además, tiene la particularidad de que ese turista que viene, en un alto porcentaje vuelve luego de haber conocido el destino pero con otra finalidad que es la del turismo de vacaciones”, explicó.

Viera también se refirió al turismo de congresos y dijo que “es una excelente área para fortalecer en esta recuperación, por todo lo que significa el turismo MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions) en el mundo”. En este sentido, dijo que es un objetivo del Uruguay, trabajar, desarrollar y fortalecer el turismo de reuniones, por todo lo que implica el derrame en otras actividades.

También el debate durante la actividad abordará lo relativo a las “nuevas tecnologías frente al turismo, las nuevas formas de alojamiento a través de las plataformas digitales, las inversiones en el sector turístico y cuáles son los beneficios, incentivos y facilidades que Uruguay otorga a aquellos inversores que deciden venir a invertir”.

Acercamiento con Paraguay

El ministro Viera y la ministra de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel, firmaron un convenio de cooperación con el que apuntan a llevar adelante un plan de acción conjunto en turismo sostenible.

El objetivo de la cooperación es el intercambio de información, experiencias y asesorías; organización de formación y capacitaciones a funcionarios de forma presencial y virtual; y el desarrollo de proyectos o actividades vinculadas al área de cooperación.

Leonardo Correa

Ministro de Turismo Tabaré Viera junto a la ministra de Turismo paraguaya, Sofía Montiel

“Estaremos intercambiando técnicos y experiencias particularmente en temas como los datos estadísticos, la elaboración y manejo de esos datos, algo que también estamos tratando de mejorar y de profundizar junto al Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, estaremos tratando de promocionar ambos países con visitas cruzadas con diversos operadores para seguir ampliando los mercados del Mercosur”, dijo Viera a El Observador.

El ministro también informó que se estará reuniendo con autoridades de Puerto Rico, Guatemala y Brasil, entre otras reuniones de una vasta agenda.