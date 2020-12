La ira de Tom Cruise por un incumplimiento en los protocolos en el rodaje de Misión Imposible 7

Tom Cruise, además del protagonista de las películas de Misión Imposible, es básicamente el dueño de la saga. Como su productor y principal responsable, no solo es el que recibe buena parte de los ingresos por las películas, sino que también es el encargado de supervisar que todo salga bien. Y este miércoles se hizo viral un audio en el que encarna ese rol, al criticar a dos trabajadores que en el rodaje de la séptima película de la saga de espías, incumplieron los protocolos sanitarios que se aplican como prevención para seguir filmando en pandemia.

Dos empleados estaban parados uno junto al otro frente a un monitor de computadora, y al verlos, el actor estalló. En el audio, difundido por el diario inglés The Sun, Cruise les grita "Somos el estándar. En Hollywood volvieron a hacer películas gracias a nosotros. Porque creen en lo que estamos haciendo. Todas las malditas noches hablo por teléfono con los estudios, con las aseguradoras, con los productores, y nos están mirando y usándonos de ejemplo para hacer películas. Estamos creando cientos de trabajos, hijos de puta. ¡No quiero volver a ver esto! ¡Nunca!".

Cruise amenazó a los dos empleados con echarlos si volvían a incumplir los protocolos del rodaje, que desde hace dos semanas se desarrolla en el Reino Unido. Ante las disculpas de los dos involucrados, el actor siguió con su arremetida. "Se lo pueden decir a la gente que está perdiendo sus malditas casas porque nuestra industria está parada. No les va a poner comida en la mesa ni a pagarle su educación universitaria. Con eso duermo cada noche, con el futuro de esta maldita industria. Así que lo lamento, no me alcanza con las disculpas. ¡No vamos a frenar esta película!".

La película, que tiene previsto estrenarse en noviembre de 2021, ya tuvo un freno obligado en el rodaje en octubre, a causa de casos positivos de covid-19 entre el equipo, que en ese momento estaba rodando en Italia. La filmación se frenó también en febrero, por la situación sanitaria de ese país europeo.