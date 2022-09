La lana sigue cayendo y se acerca a US$ 9 por kilo

La crisis del mercado lanero se profundizó esta semana, acumulando una pérdida de valor de 1,1% y acercándose al eje de los US$ 9 por kilo. El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia cerró la semana a US$ 9,15 base limpia. El indicador perdió la referencia de los US$ 10 el 30 de junio y en las últimas seis semanas el precio cayó más de 10%.

En el mercado local eso se refleja en una baja de las cotizaciones por parte de una demanda cautelosa, que el extremo vendedor no convalida. Las operaciones están prácticamente paralizadas, particularmente en las categorías de lanas medias y gruesas. Los negocios que se concretan son ocasiones y por volúmenes poco significativos de lanas sin acondicionar, motivados por necesidades puntuales de capitalización y de aligerar stocks. La depreciación de la moneda australiana contribuye a la caída en dólares. Las ventas se concentran en lanas finas, con buenos resultados de mediciones objetivas aunque la competencia por los lotes es tenue y los porcentajes de colocación están en el eje del 85%, lo que refleja la deslucida demanda de los mercados internacionales. La escasa participación de los principales compradores chinos condicionó el comportamiento del mercado, y es una señal negativa para el sector lanero local que espera el resurgimiento de la industria china para destrabar el exceso de stock de lanas cruza. Evaluación subjetiva de lanas en el cuerpo del animal. Esta semana se llevó a cabo en Sidney el primer remate de lanas superfinas de la zafra 2022/23, con un incremento en la oferta de fardos de menos de 17 micras. El destaque fue para un lote de 14,1 micras que fue vendido a US$ 33,37 por kilo. Presiones inflacionarias y los desafíos logísticos –costos más altos y retrasos persistentes– siguen afectando negativamente el desempeño de las operaciones.