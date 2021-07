“La lechería necesita y merece un marco legal sólido”

Leandro Galarraga –actual tesorero de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL)–, tiene su establecimiento en 25 de Mayo, localidad muy próxima a la capital de Florida. En un típico tambo familiar ordeña 400 vacas en promedio y cerró el ejercicio con un promedio de rendimiento de 21,5 litros de leche, con remisión a Conaprole.

“En su momento me hice cargo por la falta de mi abuelo y para salir adelante fue fundamental el apoyo de toda la familia. Con 23 años me casé y me fui a vivir al tambo, ahí formé mi familia con mi señora, tenemos dos hijos. A los 28 años ya me hice cargo del establecimiento. Ahora tengo 37 y soy un agradecido por lo que el sector me ha permitido hacer y siento que hay mucho más por hacer”, reflexionó.

A continuación, la entrevista de El Observador al candidato a la presidencia de la ANPL por la lista 1010.

Fue presentado como el candidato a presidente de la ANPL por la lista 1010, ¿qué significa eso?

Es un gran honor, un orgullo enorme y una responsabilidad muy importante. Vengo de una familia con mucha tradición en la lechería, mi abuelo y el abuelo de mi señora fueron gente de toda la vida en el tambo. Si bien acá hay que trabajar mucho, porque la gremial es una actividad muy demandante y eso implica quitarle tiempo al trabajo y a nuestras familias, es algo que a los que estamos nos gusta y sentimos que debemos hacerlo por el bien nuestro y el de nuestros pares. La lechería tiene momentos duros, pero nos da mucho y uno debe ser agradecido y el gremialismo está para ayudar y ayudarnos.

La ANPL es una institución muy prestigiosa, con 88 años, creada con el principal objetivo de defender al productor defendiendo el precio que se le paga por la leche, y eso va a ser nuestra principal misión.

¿Qué comentaría sobre la lista 1010?

Es un orgullo ser parte de una lista con tanta historia en la ANPL. Agradezco el trabajo del comité electoral, se logró una representatividad muy buena, con personas de todas las cuencas, de todas las escalas, productores pequeños, medianos y grandes, eso es muy importante, nos da una gran fortaleza. La ANPL es una institución muy prestigiosa, con 88 años, creada con el principal objetivo de defender al productor defendiendo el precio que se le paga por la leche, y eso va a ser nuestra principal misión. Es una institución que hace 85 años creó Conaprole, una cooperativa de las más importantes del país, la principal exportadora y de la cual todos nos sentimos orgullosos. Invito a todos los productores, si nos toca asumir este gran desafío, a hacer planteos porque la ANPL va a trabajar de puertas abiertas, escuchando a todos.



Cuando se presentó la lista 1010, entre otros aspectos resaltó que había conformado su familia en el tambo. ¿Cómo toman ellos este desafío?

Me apoyan, la familia en esto es clave, es un respaldo fundamental y por suerte tengo eso a favor, todos sabemos que lo que el gremialismo te exige es mucho y sin dudas ser directivo es una decisión imposible de tomar sin el respaldo familiar.

Hay muchos productores que hoy tienen como preocupación principal ver crecer a sus hijos sin poderlos sumar al tambo.

¿Aquella ola de cierre de tambos quedó atrás?

No, lamentablemente alguno todavía desaparece, pero igual le vemos futuro al sector y por eso estamos acá, porque creemos en un rubro que es clave para el país y su gente. Lo que debemos hacer para que no haya más tambos cerrando es contribuir para que se generen políticas firmes, claras, eficientes, más que nada para que nuestros hijos puedan seguir en el tambo y que el país siga teniendo un sector lechero que tanto se necesita. Tenemos que trabajar por el futuro de nuestros hijos, no hay tiempo que perder. La lechería necesita y merece un marco legal sólido, fuerte, que nos respalde a todos, que nos dé una seguridad, seguridad es crear fondos anticíclicos, eso es clave porque los vaivenes de los precios internacionales de los últimos años nos han mostrado que el mercado está cada vez más volátil y nosotros tenemos que tener un mecanismo que nos dé una seguridad. Insisto en el valor de trabajar por nuestros hijos, para que puedan seguir trabajando en el establecimiento, es sumamente importante darles herramientas para que se sientan arraigados en el tambo. Hay muchos productores que hoy tienen como preocupación principal ver crecer a sus hijos sin poderlos sumar al tambo.

Un gran anhelo es lograr una Ley de Lechería.

¿Qué más habría que hacer para que el tambero evolucione?

Un objetivo principal es defender al productor y defenderlo por ejemplo buscando siempre que reciba el mejor precio. Para eso y otros objetivos que vamos a buscar la ANPL debe ser siempre una institución fuerte, pero a la vez se precisan gremiales locales fuertes. El Instituto Nacional de la Leche (Inale), que es el órgano más importante que tenemos para llegarle al gobierno, también lo necesitamos bien fortalecido y con apoyo. Confío en que el gobierno nos entenderá. Un gran anhelo es lograr una Ley de Lechería, parece mentira que un país en el que distintos actores políticos y en distintos gobiernos han reconocido la importancia del sector no haya una ley específica, clara y fuerte, que afiance al productor y le de tranquilidad para aguantar los vaivenes de los precios internacionales.

Diego Battiste

Galarraga, actual tesorero de la gremial y productor en Florida.

Eso nos preocupa, es un tema muy delicado. La reflexión es que todos tenemos que trabajar por el bien común, nos tenemos que entender, de eso depende el bienestar de todas las familias, las de los funcionarios y las de los tamberos.