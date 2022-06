La lista de Uruguay para el Mundial: los que están seguros y los que pueden entrar

El Mundial de Qatar 2022 comienza dentro de cinco meses. El primer partido está previsto para el 21 de noviembre entre Senegal y Países Bajos en el estadio Al Thumama de Doha.

La selección uruguaya debutará el 24 de noviembre frente a Corea del Sur en el estadio Qatar Foundation por el Grupo H que también integran Portugal y Ghana.

La FIFA aún no confirmó si las listas de los países participantes estarán integradas por 23 futbolistas, como sucedió hasta 2018, o si en esta oportunidad se agregan tres para completar los 26 como pidieron los entrenadores.

Diego Alonso, técnico celeste, utilizó hasta el momento 28 jugadores durante los cuatro partidos de Eliminatorias que dirigió, frente a Paraguay, Venezuela, Perú y Chile.

@Uruguay

Martín Cáceres ha perdido protagonismo entre los titulares

Para los dos amistosos que disputó en Estados Unidos convocó a 26 jugadores (más los invitados sub 20 Matturro y Scarone), entre los que no estuvieron Rodrigo Bentancur y Luis Suárez porque están realizando tratamientos médicos, y se incluyó a Guillermo Varela que no fue citado en las Eliminatorias.

Como ya informó Referí hay futbolistas que tenían minutos con Óscar Tabárez pero que nunca fueron convocados por Alonso: Nahitan Nández, Brian Rodríguez, Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez Martínez, Giovanni González, Gastón Pereiro y Jonathan Rodríguez.

Tampoco fue tenido en cuenta para estos partidos en México el exvolante de Peñarol Facundo Torres, actualmente en Orlando City de la MLS.

En cambio el entrenador mandó a la cancha desde su primer partido a Sergio Rochet, Mathías Olivera, Facundo Pellistri y Damián Suárez, que no eran tenidos en cuenta por Tabárez.

AFP

Rochet se quedó con el puesto de Muslera

En setiembre se abrirá una nueva ventana FIFA para que las selecciones disputen sus últimos dos partidos preparatorios antes del Mundial y terminen de conformarse los planteles, pero si el Mundial fuera hoy y de acuerdo al criterio de Alonso, los 23 jugadores con más posibilidades de integrar la lista celeste son los siguientes:

Goleros

Sergio Rochet (Nacional)

Fernando Muslera (Galatasaray)

Sebastián Sosa (Independiente)

Zagueros

Diego Godín (Atlético Mineiro)

Ronald Araujo (Barcelona)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Coates (Sporting Lisboa)

Martín Cáceres (libre)

Laterales

Mathías Olivera (Napoli)

Matías Viña (Roma)

Damián Suárez (Getafe)

Volantes

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Pellistri (Manchester United)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Matías Vecino (Internazionale)

Lucas Torreira (Fiorentina)

Diego Rossi (Fenerbahce)

Nicolás de la Cruz (River Plate)

Delanteros

Luis Suárez (libre)

Darwin Núñez (Benfica)

Edinson Cavani (libre)

Maximiliano Gómez (Valencia)

Entre los defensores hay futbolistas que pueden ocupar más de un puesto. De hecho, Ronald Araújo es utilizado por el técnico como lateral derecho. Otro que puede actuar de lateral y de zaguero es Martín Cáceres, quien sin embargo, desde que asumió Alonso solo disputó 11 minutos.

Si finalmente la FIFA accede a aumentar la lista, otros jugadores que están en el radar del entrenador y que se pueden sumar son Agustín Canobbio, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, Facundo Torres y Guillermo Varela, quien se integró al plantel para los partidos en Estados Unidos.

AFP

Facundo Torres no fue llamado para los amistosos en Estados Unidos

Igualmente, en los próximos meses hay futbolistas uruguayos que tiene que definir su destino y eso puede repercutir en el rendimiento antes de la Copa del Mundo. Suárez, Cavani, Vecino y Cáceres terminaron los contratos con sus clubes y todavía no se sabe dónde continuarán jugando.

También es una incertidumbre el futuro de Darwin Núñez, de gran temporada en Benfica y pretendido por varios clubes grandes de Europa.