"La LUC no me representa", dijo Gerónimo Sena y el ministro Da Silveira le respondió por Twitter

Los estudiantes del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (Iava), junto a estudiantes del liceo Dámaso Antonio Larrañaga y del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa), se manifestaron este viernes frente a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

La manifestación partió desde el liceo Iava, desde donde un grupo de unos 30 alumnos cortaron la calle Eduardo Acevedo en la intersección con 18 de Julio. Allí una funcionaria policial intentó dialogar con el vocero del Gemio de Estudiantes del Iava, Gerónimo Sena, y solicitarle a los jóvenes que no obstaculizaran el tránsito sino que cuando el semáforo habilitara el cruce de los autos continuaran con la manifestación sobre la vereda.

"No es el chiste de la medida de lucha. Entendemos su punto de vista pero es una medida de lucha", respondió Sena en una conversación registrada por Subrayado (Canal10). A lo que la policía respondió que no se trata de su "punto de vista" sino que así lo determina la Ley de Urgente Consideración (LUC).

#AHORA | Policía pidió a los estudiantes del gremio del IAVA que despejen la calle pero se negaron y continúa el corte en Eduardo Acevedo y 18 de Julio. pic.twitter.com/C6IUeRNtNJ — Subrayado (@Subrayado) May 12, 2023

"La LUC a mí no me representa y creo que a ninguno de acá, porque fue super injusta", contestó Sena y la manifestación continuó sobre la calle. Luego marcharon por 18 de julio hasta la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) y cortaron también la intersección de la Avenida del Liberador y Colonia.

"Somos 30 boludos que estamos manifestándonos con la fuerza del mundo, de lo más profundo del corazón ya, porque estamos todos muy cansados... Que vengan con tanto repertorio para reprimir a gurises menores de edad no nos parece para nada. Esto no termina acá. A nosotros un palo no nos asusta, un casco tampoco", explicó el vocero a El Observador durante la concentración.

Horas más tarde el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, escribió una respuesta en su cuenta de Twitter. "Las leyes no existen para representarnos. Existen para que las respetemos mientras están vigentes, y así organizar la convivencia. Si cada uno decide qué leyes respeta y cuáles no, no puede haber libertad ni respeto mutuo. Simplemente gana el más fuerte", sostuvo.

Las leyes no existen para representarnos. Existen para que las respetemos mientras están vigentes, y así organizar la convivencia. Si cada uno decide qué leyes respeta y cuáles no, no puede haber libertad ni respeto mutuo. Simplemente gana el más fuerte. — Pablo da Silveira (@pdasilve) May 12, 2023

Este sábado volvió a la red social para desarrollar sus ideas sobre el concepto de "desobediencia civil", en el que se enmarcan las manifestaciones.

"La desobediencia civil es una herramienta clave de la democracia. Se trata de una acción colectiva que busca sensibilizar a quienes hacen las leyes (nuestros representantes en el Parlamento) para que modifiquen, por vías constitucionales, una norma que se considera injusta", comenzó el ministro.

"Desobediencia civil no significa que cada uno elija qué leyes cumple. Al contrario, implica un reconocimiento de la legitimidad del orden legal y de los procedimientos previstos para modificarlo", escribió antes de citar a diferentes teóricos como Jürgen Habermas, John Rawls y Hanna Pitkin.