La manta corta de Nacional: mejoró en defensa, pero perdió peso arriba

Nacional se trajo un punto de su visita a la convulsionada Colombia al empatarle 0-0 a Atlético Nacional de Medellín, en Pereira, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, resultado que le permite mantener posibilidades, escasas, de avanzar a octavos de final o de pasar a la Copa Sudamericana en caso de finalizar tercero en su serie.

Se debe destacar que fue un encuentro que los jugadores y el cuerpo técnico tricolor afrontaron en un contexto emocional especial, al que no están acostumbrados, luego de que en las horas previas el juego estuviera en duda por las manifestaciones que había en la puerta del hotel albo, en el marco del estallido social que desde hace tres semanas se vive en el país cafetero.

Pese a eso y luego de que se evacuara la zona, Nacional llegó al estadio y se jugó el partido, una hora después de la hora establecida y no sin que antes hubiera un altercado entre integrantes de ambos planteles cuando los albos llegaron al escenario del partido.

En su quinto encuentro al frente del equipo, el entrenador Alejandro Cappuccio dejó de lado la línea de tres de sus últimas presentaciones y colocó cuatro en el fondo.

Alejandro Cappuccio en Pereira

El técnico salió con un 1-4-4-2, con Mathías Laborda en el lateral derecho por la ausencia de Ángelo Gabrielli, con Nicolás Marichal y Guzmán Corujo de centrales, y con Camilo Cándido en el lateral izquierdo.

Cappuccio volvió a confiar en el juvenil Marichal como central, puesto en el que también se había manejado el posible regreso de Agustín Oliveros, quien finalmente ingresó en el segundo tiempo como lateral, tras la expulsión de Cándido.

En el medio, el técnico colocó una línea de cuatro con Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Felipe Carballo y Gonzalo Vega, quien tuvo su primer partido como titular en su regreso al club.

EFE/Carlos Ortega POOL

Corujo tuvo una buena actuación junto a Marichal

Pero ese plan se vino abajo a los pocos minutos. Carballo tuvo un fuerte choque en el aire con un rival, cayó muy mal y no pudo seguir en cancha, por lo que fue sustituido.

Ese cambio dejó ver la intención con la que Cappuccio afrontó el partido. El técnico tenía cuatro volantes para el reemplazo: Emiliano Martínez, Gabriel Neves, ambos de buen pie, y Facundo Píriz y Rafael García, con un perfil más de recuperación.

El elegido fue Píriz, quien le dio presencia al mediocampo, como también altura y la experiencia de haber jugado varios años en Europa. Aunque no tuvo la llegada y asistencia de Carballo, algo que quizás podían haber aportado Neves o Martínez.

Ocampo nuevamente fue el encargado de la conexión con los delanteros Leandro Fernández, quien no estuvo tan preciso esta vez, y Gonzalo Bergessio.

Carlos Ortega / AFP / Pool

El momento del susto de Carballo

En el primer tiempo, el floridense acaparó la mayoría de las pelotas sobre la banda derecha, pero no logró llegar a la última línea, donde suele lastimar más con sus centros y diagonales.

Tuvo un lujito al volcarse al medio y habilitar en gran forma a Corujo en una sorpresiva trepada del zaguero, que no pudo definir. Además, el extremo tuvo varias ocasiones en las que bajó casi como lateral y aportó recuperaciones.

Por el otro lado, Vega, muy volcado a la banda, no aportó generación ofensiva. Solo en el comienzo del segundo tiempo se lo vio con mayor contacto con la pelota y más profundidad, buscando algún pase al vacío para Ocampo, pero sin éxito.

Sin recibir pelotas en el área, Bergessio y Fernández prácticamente no tuvieron situaciones para definir. El capitán se mantuvo en la zona de 9 y su compatriota buscó juego por las bandas, pero esta vez no estuvo claro y terminó agotado.

Ocampo ayudando en la marca

Si habrán sido escasas las llegadas de pelotas a los delanteros, que en una falta a favor por mano al borde del área, hubo como una disputa porque los dos argentinos y Ocampo quería patearla. Finalmente, fue Bergessio quien la cobró y su tiro fue alto.

Nacional nuevamente tuvo que cerrar el partido con un jugador menos por la expulsión al minuto 62 de Cándido, quien quedó en evidencia al darle un manotazo en la cara a un rival en medio de un forcejeo colectivo.

Cappuccio rearmó el equipo con dos líneas de cuatro y Bergessio quedó solo arriba. Oliveros entró en el lateral izquierdo y se lo notó en forma, tras no jugar desde la segunda final del Uruguayo, cuando se lesionó.

Carlos Ortega / Pool / AFP

La roja a Cándido

También ingresó Neves, otro que aún no había jugado con el actual DT y que también estaba en recuperación. La situación del partido, con el equipo reguardado y enfocado en la marca, no le permitió lucir su juego ofensivo y terminó unto a Píriz, quien redondeó una buena actuación.

Notoriamente fundido, en una previa al partido en el que los jugadores no tuvieron su habitual descanso por la manifestación en el hotel, Fernández fue sustituido por Trezza, para ver si podía meter algún contragolpe rápido, lo que no ocurrió.

Ocampo también se fue apagando, solo, contra los zagueros colombianos que lo fueron controlando, y Nacional, sintiendo el hombre de menos, terminó muy replegado, con sus jugadores en su tercio de cancha y con Rochet siendo otra vez clave en un par de intervenciones salvadoras en el final.

"En los últimos minutos nos quedamos con uno menos, pero valoramos todo el desgaste físico que hicimos; nos quedamos con el sabor amargo de no llevarnos la victoria, pero vamos a pelar hasta el final", analizó Vega en conferencia de prensa. "Fuimos en todo momento un equipo compacto, hicimos un desgaste físico importante, eso llevó a que no nos convirtieran, no fuimos eficaces, pero ahora vamos a preparar lo que viene".

EFE/Carlos Ortega POOL

Bergessio en la lucha

Por primera vez en esta Libertadores, Nacional cerró un partido sin recibir goles y Cappuccio volvió a colocar a la pareja de zagueros Corujo – Marichal, que había tenido una correcta actuación cuando jugaron juntos en los últimos partidos del pasado Uruguayo, incluyendo las finales, en la que los albos no recibieron goles.

El DT también pudo observar casi que durante todo un partido a Píriz, quien puede ser el reemplazo por el suspendido Carballo, quien vio la roja en el banco de suplentes, y tuvo el regreso a Oliveros, que se perfila para cubrir al sancionado Cándido.

"Es un grupo muy parejo, con Atlético Nacional empatamos los dos partidos y Argentinos le ganó en Chile a Católica y ahora perdió de local; puede pasar cualquier cosa". Alejandro Cappuccio, DT de Nacional, sobre las posibilidades de clasificar

En la parte defensiva, que era la gran interrogante de Nacional, el técnico parece haber encontrado respuestas.

Pero, como una manta corta, el ataque quedó descubierto. Los delanteros no fueron abastecidos y los encargados de la generación no estuvieron en su mejor noche.

El DT tricolor

Y por tercera vez consecutiva en la copa, el entrenador tuvo que terminar el partido con 10 jugadores en cancha, lo que a nivel internacional obliga a modificar los planes y tener que resignarse con cuidar el resultado, en el caso de este último partido, el punto del empate.

Con dos unidades en 12 jugadas, Nacional aún mantiene posibilidades de pasar a octavos de la Libertadores. Lo primero, para eso, es ganar sí o sí el próximo martes ante Universidad Católica en el primero de los dos últimos partidos de la serie que los bolsos jugarán, obligados a triunfar en ambos, en el Gran Parque Central. Para seguir en la copa, además deben darse otros resultados, lo que lo hace más difícil, mientras que la opción de recalar en la Sudamericana aparece hoy como la más viable.

Cappuccio tendrá pocos días para seguir buscando el equilibrio de su equipo, una de las tareas más complicadas en el fútbol