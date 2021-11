La mitad de los uruguayos aprueba que Tabárez siga al frente de la selección

La mitad de los uruguayos apoya la continuidad del entrenador Óscar Tabárez en la selección uruguaya, al menos hasta el mundial de Qatar 2022, según coinciden dos encuestas de Equipos y Cifra difundidas este martes.

La primera, de Equipos presentada en Subrayado, indica que el 53% está de acuerdo con la decisión de mantener a Tabárez en el plantel celeste, al tiempo que un 33%, mostró disconformidad. Un 12% no aprueba ni desaprueba, y el 2% no sabe o no contesta.

Consultados sobre un pronóstico para el partido con Argentina –de este viernes–, el 30% dice que gana Uruguay, el 33% que gana Argentina, el 34% pronostica un empate y el 3% no sabe o no contesta.

Sobre el partido ante Bolivia –que se jugará el martes 16–, el 50% cree que gana Uruguay, el 15% que gana Bolivia, el 31% que hay empate y el 4% no sabe o no contesta.

Por otra parte, el 63% cree que Uruguay clasifica al mundial de Qatar 2022; el 33% dice que la selección quedará eliminada, mientras que 4% no sabe o no contesta, de acuerdo al informe de Equipos.

Según Cifra (Telemundo), en tanto, el 50% respondió que está bien la continuidad del entrenador. El 42% considera que está mal. Apenas el 8% no tiene un juicio definido sobre el tema.

Tabárez recoge más apoyos en el interior del país. Además, los hombres opinan más que las mujeres, y también tienen opiniones más divididas que ellas, que están sólidamente a favor de la permanencia del director técnico.

El máximo apoyo a la permanencia de Tabárez se da en la generación de 30 a 44 años.

En resumen, la mayoría de los uruguayos prefiere que continúe al frente de la selección, pero una minoría considerable preferiría que se retirara antes del mundial.