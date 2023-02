La molestia del técnico de Peñarol Alfredo Arias con sus jugadores por la última jugada: "Faltó atención"

El técnico de Peñarol, Alfredo Arias, no quedó conforme con la defensa que hicieron sus jugadores de la última jugada del partido, la que costó el penal y el empate de Defensor Sporting.

"Nos faltó más atención para marcar esa pelota, cosas que se logran con el tiempo, se han practicado... voy a tener que hablar con mis jugadores", dijo escuetamente el entrenador al final del partido que se jugó este sábado en el Franzini.

Leonardo Carreño

Alfredo Arias y su ayudante técnico

Sobre la polémica jugada del final, Arias señaló: "La tengo que ver otra vez. Me pareció que salió uno, no puedo opinar si no veo bien".

Con respecto al juego en general, expresó: "Hicimos un mejor partido que lo que veníamos haciendo contra un muy buen rival, que su cuerpo técnico de hace un año, que tiene confianza en su cancha, y lo dimos vuelta a fuerza de jugar".