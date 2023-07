La odisea para comprar la camiseta de Messi del Inter Miami en Argentina

El furor por la llegada de Lionel Messi a los Estados Unidos y la expectativa por su debut en el Inter Miami este viernes disparó la fiebre de consumo americano. Desde que el lunes se lanzaron en suelo estadounidense las camisetas que usará el astro argentino -en versión rosa y negra-, se agotaron en apenas unas horas. En cambio, la Argentina sigue esperando su llegada oficial.

Todavía no se venden en el país las casacas originales. A la espera de que arriben al país las primeras unidades, los argentinos se las rebuscan para lucir los nuevos colores que acompañarán al capitán de la Selección en esta nueva etapa: recurren a la compra online de tiendas de los Estados Unidos -con el pago de precios e impuestos que, lógicamente, superan a los de ese país- y ya hay un negocio paralelo de camisetas que entran por contrabando o son truchas.

Dónde y a qué precio se venden en los Estados Unidos la camiseta de Lionel Messi del Inter Miami

En el estado de La Florida, algunos hinchas reportaron inconvenientes para conseguir las originales por la alta demanda. A medida que reciben stock, los locales autorizados para comercializarlas reponen la mercadería. En tanto, las calles se llenaron de vendedores ambulantes que ofrecen réplicas a mitad de precio (alrededor de u$s 50 y con regateo a u$s 30).

Hoy, en Estados Unidos, las casacas se encuentran de forma oficial en los stores de Adidas -que tiene la representación no solo del Inter Miami, sino de los equipos que forman parte de la liga Major League Soccer (MLS)-, cadenas de artículos deportivos como Dicks y la tienda del club, que está ubicada debajo de una tribuna y abre solo los días en los que hay partidos.

El Inter Miami vende online las camisetas más económicas con el número 10 y el nombre de Messi para hombre y mujer a u$s 124,99 la versión normal en rosa 'The heart beat' ('el latido del corazón') y en negra 'La Noche' (la suplente). La 'Authentic' que usan los jugadores con tela premium está u$s 194,99. Hay dos versiones intermedias para adultos a u$s 159,99 y u$s 179,99. Un poco más baratas aparecen las de niños, a u$s 104,99.

En Argentina, todavía no está a la venta de forma oficial la camiseta del Inter Miami de Lionel Messi por parte de Adidas.

Para conseguirlas, hay que hacer el pedido y recibirla con envío o esperar a una fecha en la que juegue de local el equipo para comprarla de forma presencial. Así ocurrió el domingo en la presentación del 'diez', cuando los fans que asistieron al evento aprovecharon la oportunidad para llevarse todas las prendas de la tienda. Los comerciantes que atendían el local aseguraron que vendieron solo en ese día 1300 unidades, lo que equivale a más de u$s 130.000.

Cómo comprar desde la Argentina en los Estados Unidos la camiseta de Lionel Messi del Inter Miami



En la Argentina, todavía no está a la venta de forma oficial la camiseta por parte de Adidas. Consultada al respecto, la cadena no dio precisiones. La única alternativa para conseguirla es comprándola en los Estados Unidos de forma física o virtual. Por caso, en la plataforma de venta electrónica del Inter se puede adquirir el producto desde el país, aclararon desde el club.

El pago se debe realizar con tarjeta de crédito tomando en cuenta la cotización del dólar tarjeta que aplica para gastos en consumos en el exterior, hoy a $ 495 aproximadamente (según el banco) para consumos de hasta u$s 299 (dólar turista) y a aproximadamente u$s 560 si se excede este monto (dólar Qatar).

A ello se le suman los costos de envío y tributos por el excedente de la franquicia. Desde Aduana, detallaron que son 12 los envíos anuales permitidos por u$s 50, no acumulables, lo que significa que si por ejemplo se compra una de las camisetas disponibles por u$s 180, se tributarán los impuestos aduaneros sobre u$s 130, teniendo en cuenta los que correspondan, ya que "cada mercadería tiene una posición arancelaria distinta".

La camiseta más económica del Inter Miami de Lionel Messi cuesta u$s 124,99 en la tienda virtual del club.



Por último, se recibe el producto a domicilio o se retira de forma presencial, según el intermediario sea un courrier (servicio privado) o el Correo Argentino. En este último caso, se puede retirar por el centro de distribución que la empresa tiene en Montegrande o recibirlo en una dirección particular del comprador.

Mientras se esperan los detalles de la llegada oficial de la camiseta al país, ya hay un negocio paralelo que ganó protagonismo en los últimos días, como ocurrió en diciembre cuando la Argentina salió campeón del Mundial de Qatar con las prendas de la Selección, ante la dificultad para conseguir las auténticas. Hay que distinguir dos situaciones: por un lado, los ingresos de mercadería trucha proveniente del extranjero, y por otro, las prendas falsificadas que se fabrican a nivel local por talleres clandestinos.

En cuanto a lo primero, la Aduana comunicó que se registró un aluvión de entradas irregularidades ante el inminente debut de 'la Pulga' en su nuevo club este viernes en el primer partido ante la Máquina Cementera en el DRV PNK Stadium. Los controles identificaron maniobras fuera de regla, a las que el organismo denominó "el nuevo artículo fetiche": en la última semana, se incautaron 250 camisetas en diferentes procedimientos.

En uno de ellos, una ciudadana argentina quiso ingresar 50 en transgresión al régimen de equipaje. Arribó de un vuelo de Latam, procedente de Santiago de Chile. "Eran truchas y se presume que las importaba para vender en el país, teniendo en cuenta que la camiseta aún no está a la venta en la Argentina de forma oficial", informaron desde Aduana.

El ente aclaró que si bien está permitido traer indumentaria al país dentro del régimen simplificado, los casos detectados por agentes que prestan servicios en el área de control de equipaje del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, pertenecientes a la Dirección General de Aduanas (DGA), demostraron un volumen que permite presumir que se intentó ingresar con fin comercial.

Aunque las 50 camisetas de Messi del Inter de Miami tenían etiquetas y envoltorios plásticos, una posterior verificación realizada por especialistas en fraude marcario constató que eran apócrifas, lo que las convierte en mercadería prohibida a la venta. En estos modus operandi, cuando la mercadería entra se activa un sistema de alarma que se contacta con la marca, en este caso Adidas, y le notifica el ingreso de contenedor para chequear si efectivamente tiene la licencia.

Por otra parte, las camisetas truchas ya se venden en las calles de Buenos Aires y otros puntos del país. En los barrios de Once y Constitución, esta mañana se vendían a la salida del subte de la línea D y la estación de tren entre $ 6000 y $ 7000. Las de niños estaban $ 5000. En Flores también había comerciantes ofreciéndolas por $ 8000 sin envoltorio ni etiqueta. En Mercado Libre, las réplicas rondan los $ 12.000.

