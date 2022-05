La picante conferencia de Walter Gargano: "Me duele que la gente no reconozca"

Walter Gargano, capitán de Peñarol, dio la cara. En la cancha y en la conferencia de prensa. El volante fue el más destacado en su equipo que este martes empató 0-0 con Cerro Porteño y quedó eliminado de la Copa Libertadores. N le tocaba a él dar notas, pero pidió para estar ante las preguntas de los periodistas por ser el capitán del plantel.

"Acá perdemos todos, soy un agradecido y me saco el sombrero con los hinchas que ayer disfrutaron con el básquetbol y que hoy sufren con el fútbol, porque así es el deporte. Los que están en el club desde hace tiempo saben que cada vez se le hace más difícil competir internacionalmente a los equipos uruguayos", expresó.

"Pero así como la gente acompaña y hace un esfuerzo gigante, nosotros también hacemos un esfuerzo, nosotros también sufrimos. Terminé el partido amargado, porque uno ya tiene una experiencia grande y escuchar ese tipo de no de canciones sino lo que insinúan que no reconocen lo que estamos jugando, a mí me duele más que a todo los demás, realmente. Me siento responsable de la situación, soy el capitán y el más grande del plantel entonces me lo tomo muy a pecho. Y me duele, me duele que la gente no reconozca", manifestó.

"Dimos el mayor esfuerzo de cada uno, el equipo por momentos fue avasallador y le pasó por arriba a Cerro Porteño, con todo el respeto que le tengo, pero hoy no salimos afortunados por el penal ni por las chances que no se concretaron", dijo el Mota.

Sobre el penal errado por Pablo Ceppelini, el Mota dijo: "Ceppe no tiene que pedir disculpas, no es fácil patear un penal, él lo asumió y le tocó errarlo todos deseábamos que hiciera el gol".

"Es difícil competir en lo internacional porque los demás hacen grandes contrataciones. Yo doy la cara y vine a a hablar, es un momento duro, la mayoría saber dónde está el problema: en creer y el trabajo que hacemos con Mauricio. Hace un año y medio que venimos trabajando, pasamos muchos momentos malos, más de los malos que de los buenos, pero somos el último campeón uruguayo y hay gente que se olvida de eso. Tenemos un plantel con mucha juventud, vino gente nueva a aportar su granito de arena y trabajamos con tranquilidad porque uno sabe dónde está y lo que tiene que hacer. Vamos a seguir trabajando y si me toca seguir en el club, esto es un día a día, partido a partido, uno nunca sabe cuándo el club decida que es el momento final, así como le pasa a Mauricio también le pasa al jugador. Cada uno tiene que ser consciente de lo que hace dentro y fuera de la cancha. Cada uno dio lo mejor en esta Copa y lo seguiremos dando desde donde nos toque", expresó.

Fue ahí cuando inmediatamente le consultaron por su contrato que vence el 30 de junio: "No voy a hablar del tema, el club ya sabe la idea que tengo, mi idea es seguir seis meses, un año, lo que sea, uno desea estar siempre en el club. Quiero seguir en el club desde donde me toque, no quiero ser una carga ni un problema para Peñarol, ni estoy para entrar en polémica donde está mi contrato en juego. Si Peñarol decide que no tengo que seguir vendré a la cancha a alentar a Peñarol como lo he hecho siempre".