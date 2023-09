La picante respuesta de Piqué a Agüero por sus insultos en la Kings League

Después del fuerte mensaje de Sergio "Kun" Agüero contra la Kings League, con insultos incluidos y hasta una amenaza al árbitro, como informó este lunes Referí, Gerard Piqué se puso al frente de un nuevo directo en Twitch y le aplicó al Kun una fuerte sanción.

Además, tiró una picante frase en contra del exfutbolista argentino.

Como informó Referí, Agüero manifestó su bronca contra la organización tras la derrota 2-0 de Kunisports, equipo que preside, ante Aniquiladores, por la segunda fecha del Grupo B de la Kings Cup.

El argentino estalló con insultos al árbitro por un gol anulado a su equipo y advirtió a Piqué que si quiere sancionarlo o aplicarle una multa por su efusiva reacción, no tendría problemas en afrontarla y además amenazó con no continuar apoyando al torneo que causa furor en España.

En medio de la transmisión de Twitch, Mauricio Del Castillo, uno de los hermanos de Agüero, compartió con su audiencia un mensaje de audio que le envió el exfutbolista.

“Quiero que pongas este audio. La verdad es que son todos unos hijos de mil putas. Todos, ¿eh' Empezando por los que están en el VAR. Me da igual que me sancionen y me pongan un millón o diez millones de multa. Lo que quieran, pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido. Si lo veo (al árbitro) en Barcelona mano a mano se lo digo: ‘Sos un reverendo hijo de puta’. ¿Por qué? Porque se ve claramente que es gol, lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad que es un desastre y no me dan ni ganas de hacer algo con la Kings League. Que se vayan todos a la puta que los parió”, dijo en plena explosión el Kun.

La reacción de Piqué

Después de la segunda jornada de la tercera temporada del torneo de fútbol 7, Piqué y la organización multaron a Kunisports con cinco millones en el presupuesto, cinco minutos con un jugador menos en la próxima jornada y cinco minutos de silencio del presidente en la transmisión.

Sin embargo, el exjugador de Barcelona y de la selección argentina, no se quedó ahí.

Primero, Piqué aseguró que el gol estuvo bien anulado y después le tiró un palo al Kun.

“La actitud no es la que toca y utiliza unas palabras que no van. No sabemos el estado en el que estaba en ese momento porque venía de...".

Allí, el ex Barcelona sonrió y, en medio de un tremendo silencio, lo cortaron antes de continuar la frase.