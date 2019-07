La Policía investiga maniobra fraudulenta vinculada a tarjetas del sello Visa

La división de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior investiga una maniobra fraudulenta que se realiza desde hace varios meses con tarjetas del sello Visa, que fueron utilizadas de forma no autorizada para acreditar pagos de varios entes públicos, así como del Sistema Único de Cobro e Ingresos Vehiculares (Sucive). El tema fue planteado el pasado 20 de junio en una reunión de la Comisión de Seguimiento del Sucive, que opera en la órbita del Congreso de Intendentes.

Según supo El Observador en base al acta de esa reunión, la maniobra generó perjuicios de varios millones de pesos para Visanet, la representante de Visa en Uruguay.

En la sesión de la Comisión de Seguimiento del Sucive estuvieron presentes el gerente general de Visanet, Sergio Cestau, el gerente financiero, Juan Carlos Grosso, el abogado del estudio jurídico Bergstein, Guillermo Duarte, la coordinadora de emisiones, Solange Reynet, y el gerente de gestión de Riesgo, Juan Manuel Moreno.

El motivo de la visita, según detalló Cestau en la sesión, se debió a que hay un "sistema de fraudes que está en un nivel creciente a través de pagos de patentes de Sucive con números de tarjetas robadas". La operación fraudulenta viene desde hace varios meses, según la denuncia que presentó Visanet al Ministerio del Interior en octubre de 2018. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron a aparecer cargos que fueron denunciados como desconocidos por titulares de tarjetas Visa. Además de pagos de patentes, también aparecieron cargos sospechosos vinculados a cuentas de OSE y UTE.

Según supo El Observador, la división de Crimen Organizado del Ministerio del Interior está al tanto de esta situación, sobre la que hay más de una denuncia radicada, además de la que presentó Visanet. Fuentes de la empresa señalaron que no se está ante una falla a nivel de seguridad de la base de datos de los clientes y que la porción afectada fue ínfima comparada con el volumen de operaciones electrónicas que se hacen por día.

La operativa de Visanet a través del Sucive asciende a US$ 13 millones por año y corresponde a 66 mil transacciones que se hacen a través de la página web. "Desde hace unos meses a esta parte hemos empezado a detectar, progresivamente, transacciones fraudulentas donde aparecen operaciones que utilizan tarjetas de crédito genuinas para pagos de deudas o patentes de Sucive", explicó Grosso en la reunión. La única forma de pagar a través de la web la patente o las deudas de un auto es con una tarjeta Visa. Según señaló la empresa en el Congreso de Intendentes, el perjuicio económico de esta maniobra asciende a los $ 3 millones, unos US$ 85 mil.

El "desborde" es tal para Visanet que consideró en la reunión que la imagen de la firma, así como la del Sucive, está siendo "muy dañada". El fraude llegó a un "monto" que "supera aún el ingreso por arancel o comisión que la marca Visa tiene por toda la operativa anual de este servicio", agregó el contador, según consta en el acta de la sesión. En la medida en la que los usuarios de los bancos que trabajan con Visa se enteran de los cargos, hacen la denuncia a la entidad, que después la traslada a Visanet.

El sello pidió a los intendentes revisar las cuentas y devolver esos pagos que fueron denunciados como sospechosos. Sin embargo, el Congreso de Intendentes se negó y argumentó que primero tiene que haber una orden judicial. Además, cuando en enero de 2015 Sucive firmó el contrato con Visa no estableció ninguna cláusula de reintegro de dinero de cuentas fraudulentas.

En la sesión del Congreso de Intendentes, la contadora general de la nación, Laura Tabárez, intervino y explicó que lo que estaba planteando Visanet era que las intendencias devolvieran el dinero que fue "mal recaudado". Esto generó el rechazo de los miembros del congreso, que defendieron la inviolabilidad del sistema y aseguraron que la responsabilidad era del sello por no contar con las medidas suficientes de seguridad.

César García, consejero del Sucive, explicó que la única forma que tiene el sistema de reintegrar dinero es si existe una orden judicial que lo determine. "No podemos sacarle a un contribuyente o imputarle a otro ni un peso si no viene alguien y lo declara culpable. No es un ámbito nuestro, es de resorte judicial", argumentó. El intendente de San José, el nacionalista José Luis Falero, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que es muy difícil "volver atrás al sistema" porque cada pago genera una "redistribución interna".

La semana que viene el Congreso de Intendentes se volverá a reunir para tratar el tema. Sobre la mesa está la posibilidad de pautar en varios medios de comunicación para alertar a los usuarios sobre la maniobra.