La preocupación de la mamá de Messi y del tecnico de Newell's por el ataque al supermercado

Argentina se levantó sorprendida el jueves porque en las primeras horas del día fue baleado un supermercado en la ciudad de Rosario que pertenece a la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Se contabilizaron 14 disparos contra la cortina metálica del local y se encontró un mensaje mafioso: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", decía el escrito que dejaron los atacantes a modo de intimidación para Lionel. Además, en el mismo se menciona a Pablo Javkin, hoy intendente de Rosario.

El supermercado atacado a balazos

Celia, mamá del ídolo argentino, fue la primera de la familia Messi en hablar sobre el ataque. "La verdad nos sorprende porque a nosotros jamás nos molestaron y siempre vamos por la ciudad sin custodia y sin nada. Gracias a dios no pasó nada más grave. Estamos preocupados. fue un ataque al supermercado de los papás de Anto, por suerte no pasó a mayores", fue el mensaje que le envío al periodista Mauro Szeta, quien lo difundió en radio La Red.

Gabriel Heinze, el técnico de Newell's Old Boys, club que sueña con el regreso de Messi algún día, expresó: "Me acabo de enterar. Empecé muy temprano (a trabajar) y me lo comunicaron. Esto lo aleja a Leo y a cualquier otro chico que le gustaría volver".

"Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo. Pero también por lo que le pueda pasar a otras personas. Te hace pensar si vale la pena, si te dan lugar para hacer las cosas que uno siente, en una ciudad tan linda...", señaló.