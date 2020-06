La radical reacción de Nueva Zelanda tras hallar dos casos de covid-19, y las enseñanzas a tener en cuenta

Nueva Zelanda venía siendo la gran historia mundial de éxito en el combate al covid-19. Cero caso en 24 días, vuelta a la normalidad de las actividades sociales, incluidos espectáculos deportivos a estadio lleno, dejaron poco menos que perplejo al mundo, si bien algunos subestimaban por ser una isla con baja densidad poblacional. La historia tuvo un revés el martes, cuando se supo que después de 24 días, y ya sin casos activos en el país desde hace una semana, el archipiélago tenía dos nuevos casos: dos mujeres británicas que habían llegado al país y dieron positivo tras violar la cuarentena.

De momento la situación no se desmadró: aunque trascendió que las dos mujeres tuvieron contacto con hasta 300 personas, y que la primera ministra Jacinda Ardern catalogó el hecho como “inaceptable”, “absoluto fracaso” y ordenó a los militares controlar el cumplimiento de las cuarentenas obligatorias a los llegados desde el exterior, aún no se detectaron nuevos casos positivos derivados de estas dos mujeres.

Pero el caso sirve para sacar conclusiones de la estrategia de Nueva Zelanda para combatir al virus, lo cual es más valioso aún teniendo en cuenta que Uruguay en algunos puntos, está en una situación similar.

Cómo se dio

Dos mujeres británicas llegaron el 7 de junio a Auckland, Nueva Zelanda desde Inglaterra, uno de los países con más casos de covid-19 en el mundo, y previas escalas en Doha y Brisbane. Las fronteras neozelandeses están cerradas, pero se permiten ingresos de residentes locales y también de extranjeros por motivos humanitarios. En este caso, ambas llegaban para visitar a su padre moribundo en Wellington, a 600 kilómetros de Auckland.

AFP

El domingo, el Eden Park de Auckland estuvo lleno con 55 mil personas para la vuelta del rugby

Todos quienes ingresan al país deben hacer cuarentena de dos semanas en instalaciones controladas por el gobierno, generalmente hoteles. Esa es una medida que han aplicado otros países como Argentina, pero no lo ha hecho Uruguay, donde se confía en la buena fe de los arribados para cumplir ese aislamiento.

El problema fue que las dos mujeres saltearon la cuarentena el 13 de junio, horas después que se enteraran que su padre había fallecido, y tras pedir permiso para concurrir al funeral. Una de ellas tenía síntomas atribuibles a covid-19, pero no se les realizó ningún test y se les exigió que lo hicieran al llegar a la ciudad de destino.

La mujeres recorrieron 600 kilómetros desde Auckland hasta Wellington. Finalmente en la capital se hicieron los tests: ambas dieron positivo. Saltaron las alarmas, sobre todo a la hora de trazar el mapa epidemiológico de contactos, porque puede alcanzar hasta 300 personas. Por ejemplo, la mujer que les prestó el auto para viajar de una ciudad a otra, y que las despidió con un beso y un abrazo a cada una, fue luego a una clase de gimnasia donde estuvo en contacto con decenas de personas. A esa mujer se le indicó cuarentena mientras a la espera que se le realice el test. No se cuarentenó a sus compañeras de clase de gimnasia.

Además, se decidió testear a todos los huéspedes y staff del hotel donde se habían alojado, a los tripulantes del vuelo y a los funcionarios de migraciones que las atendieron.

¿Que falló?

El protocolo de cuarentenas exige que todos quienes llegan del exterior y hacen cuarentena controlados por el Estado deban responder diariamente un cuestionario acerca de si tienen síntomas asociados a covid-19. Una de las mujeres tenía síntomas, pero se evaluó que estaban asociados a otro problema de salud, informó el New Zeland Herald.

Otro punto que falló: para saltarse la cuarentena por llegada desde el exterior, es imprescindible -al menos en los papeles- que se haga un test. En este caso no se hizo, y la prensa ha informado de otros casos que también se saltearon ese requisito, aunque de momento sin que se sepa que fueran positivos de covid-19.

Además, en los últimos dìas el gobierno también decidió que quienes hacen cuarentena por llegar del exterior se sometan a dos tests de covid-19: uno a los 3 días y otro a los 12. La medida se anunció después que las mujeres llevaba 3 días, y saltearon la cuarentena antes de cumplir los 12.

Reacción enérgica

Pese a que solo se trata de dos casos, la primera ministra Ardern se mostró muy molesta. Más que por los casos en sí, por el no cumplimiento de los protocolos. En una declaración via Facebook Live, consideró "absolutamente absurdo" que las dos hermanas no fueran examinadas antes de dejar la cuarentena. Además, decidió que los controles fronterizos debían reforzarse: ahora estarán a cargo del ejército: "Creo que necesitamos el rigor, la confianza y la disciplina que el ejército puede aportar", declaró Ardern.

La otra medida que se decidió el gobierno neozelandés es que, desde ahora, no se concedan más excepciones humanitarias a la cuarentena de los recién llegados. Y si alguien debe salir de su cuarentena por algún motivo, deberán realiarese un test.

De momento no hubo ninguna medida restrictiva a nivel nacional.

En marzo, el gobierno de Nueva Zelanda declaró una cuarentena obligatoria de tres semanas tras conocerse los primeros casos de covid.19 en el país. Tres meses después el país volvió a la fase 1, de plena normalidad de actividades, y tras tener solo 1.506 casos confirmados, 22 muertos, sin casos activos ni ninguno nuevo por 24 días. Es, además, uno de los países que más tests por millón de habitantes ha realizado: 63 mil por millón de habitantes, contra 18.200 por millón de Uruguay.