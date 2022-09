La reina Isabel II y el salto en paracaídas con James Bond en los Juegos de Londres 2012; recordá su actuación

Cuando la recientemente fallecida reina Isabel II de Inglaterra celebró su Jubileo de Diamante en 2012, su popularidad fue muy alta. El apogeo llegó cuando se prestó a interpretarse a sí misma junto al actor Daniel Craig como James Bond en un cortometraje rodado para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de ese año.

Así, se pudo ver a Isabel en un video en el que el Agente 007 la pasaba a buscar por su despacho.

Recordamos a la Reina Isabel II, testigo histórica de 24 Juegos Olímpicos y que en la inauguración de la justa de Londres 2012 participó junto al agente 007 🙏pic.twitter.com/Z41vOnqYxB — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) September 8, 2022

Luego, ambos se subían al helicóptero real y llegaban al estadio en el que se realizaba la ceremonia inaugural tras saltar en paracaídas.

Con ese video de preámbulo, la reina Isabel II llegó a la apertura de los Juegos de Londres, los que son recordados por su gran presentación.

A lo largo de su vida, Isabel fue testigo de 24 Juegos Olímpicos.

Durante su Jubileo de Platino, en junio de este año, la reina volvió a mostrar su sentido del humor con un vídeo en que apareció tomando el té con el célebre osito de animación Paddington y golpeando con sus cucharillas de plata las tazas de porcelana al ritmo de "We Will Rock You" de Queen.

Con base en AFP