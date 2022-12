La respuesta de Mina Bonino sobre lo que le falta a Messi, la defensa de Scaloni y el abrazo con su madre

La consagración de Argentina campeón del mundo en Qatar 2022 bajo el liderazgo futbolístico de Lionel Messi y la conducción del entrenador Lionel Scaloni despertó todo tipo de elogios, de recuerdos a comentarios de periodistas que poco tiempo atrás pedían su salida y de agradecimientos.

Una de las que dejó sus comentarios en las redes sociales y bancó a Scaloni fue la argentina Mina Bonino, esposa de Federico Valverde.

"Fuimos demasiados injustos con Scaloni. Incluso hasta el día de hoy, diciendo que se había equivocado con los cambios. Potenció a jugadores que estaban perdidos. Sacó a un arquero que hoy fue la figura y tapó la patada que le dio el mundial a Argentina", escribió.

Además, ante la pregunta que realizó un periodista en Twitter, "¿Qué te falta ganar?", con una caricatura de Messi rodeado de copas conquistas por equipos y premios individuales, respondió con humor: "Una Suruga Bank".

¿Qué es la Suruga Bank? Este trofeo es un torneo que se disputa anualmente entre el campeón de Japón y el de la Copa Sudamericana.

Para Mina Bonino se completó un Mundial con dos sensaciones, el sufrimiento que vivió junto a su pareja, Fede Valverde, y la alegría que experimentó al celebrar el título en la Copa del Mundo con su familia.

También le cambió la perspectiva respecto a qué elegiría, si una Libertadores con River o ser campeón del mundo con la selección.

Así lo resumió en esta publicación:

"Nunca fui muy fanática de la selección Argentina. Tenía mi teoría, equivocada, de que cuando alguien es muy hincha de su club, deja de lado las emociones por una selección. Si me preguntaban que prefería, un mundial o la Libertadores con tu club, no dudaba en responder.

Siempre prioricé la felicidad de mi familia, el ver feliz a mi marido y cumplir sus sueños, antes que cualquier cosa, y lo seguiría haciendo porque es el camino que elegí y construimos para que las cosas vayan bien, pero eso no me limita a hablar de quien creo que es el mejor jugador del mundo, y aunque tal vez haya sido egoísta en decir que a mí no me da nada, ayer le dio al país lo que necesitaban hace más de 35 años y por primer vez en mucho tiempo todo Argentina estaba unida por una única causa.

Es cierto que los problemas de inseguridad no se arreglan con un Mundial, que en una semana la inflación se va a disparar y va a seguir habiendo pobreza, pero un plantel de fútbol logró lo que jamás nadie pudo hacer; unir un país entero.

Ayer cuando terminó el partido mi vieja me dijo, ‘Y yo capaz no vuelvo a ver a Argentina campeón de nuevo’, qué dramática, pensé, porque es joven, pero después me puse a hacer cuentas y si mis abuelos tuvieron que esperar 36 años, quizá tenga razón. Así que los abracé y me puse contenta.

Quizá Messi a mi no me de nada, pero s les dio la felicidad a más de 45 millones de argentinos y selló la historia mundial, ¿Qué más importa?

Si me vuelven a preguntar, si prefiero una Libertadores o un Mundial, ahora no lo sé. Porque mi vieja es bostera y si gana River, no me abrazaría".

Reflexión de Mina Bonino tras el título de Argentina

