La serie de Jorge Lanata sobre la ruta del dinero K tiene su primer avance

En el medio de una enorme polémica, la serie creada por el periodista argentino Jorge Lanata, Codicia, presentó su primer avance. La ficción relatará los sucesos de dos de las causas más importantes en las que se vio involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno: la ruta del dinero K y los cuadernos de la corrupción.

El avance muestra el estilo que tendrá el programa, en el que a través de recreaciones se contarán las maniobras de lavado y traslado de dinero, mientras que la voz de Lanata, algunas entrevistas y el material de archivo aportarán un toque documental, para una proporción que su responsable explicó como "70% de ficción y 30% de documental".

Este primer adelanto inicia con la muerte del esposo de Fernández, el expresidente Néstor Kirchner, en 2010, para luego mostrar a algunas de las figuras y maniobras que serán analizadas por la serie, como Lázaro Báez, Leonardo Fariña y José López, el hombre encargado de llevar a un convento US$ 9 millones para ser escondidos.

Fariña, de hecho, está colaborando en el guión de la serie. Según explicó Lanata a Infobae "los bolsos unen los dos relatos: gente que lleva guita de un lado para el otro de coimas privadas o públicas". "Por eso está el caso de Leonardo Fariña por lavado de dinero con Lázaro Báez. De hecho, él está trabajando con nosotros en la parte que le corresponde del guión", sostuvo.

La sinopsis oficial de Codicia dice que "es un policial sin armas, una reflexión sobre lo que sucede cuando el dinero pierde su utilizada como tal y se transforma en poder". Se sabe también que tendrá 60 episodios distribuidos en dos temporadas.

Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 6, 2019

En los últimos días, a raíz de una columna del diario argentino Página 12, se generó un rumor que estipulaba que la serie se estrenaría en Netflix. Pero la plataforma de streaming rápidamente, al ver que el tema cobraba relevancia en las redes sociales, y que los kirchneristas amenazaban con cerrar sus cuentas o insistir con la salida de Netflix de Argentina, publicó un comunicado en Twitter en el que aclaraba que no tenía nada que ver con Codicia.

Luego, Lanata explicó lo mismo, y habló del tema con el diario Clarín. “Son unos delirantes totales. Nadie dijo que iba a ser en Netflix. Dije que no se sabe si va a ser ahí o en otro lugar. Estamos hablando con varias productoras, pero no tenemos nada cerrado. ¿Cómo hago para desmentir algo que no dije?”, reclamó.