La sociedad de la nieve: el conmovedor relato del actor que interpretó al "Vasco" Echavarren y la reacción de sus hermanas

"Finalmente, después de casi un año de casting y un maravilloso mail dándome la bienvenida, me encuentro solo en un hotel en Montevideo, sentado al borde de la cama. De repente suena el teléfono y alguien me dice 'están las chicas abajo'. Me pongo muy nervioso y voy al ascensor. Me miro al espejo y trato de tranquilizarme. El corazón acelerado, las manos transpiradas", así comienza el relato del actor argentino Benjamín Segura, quien interpretó a Rafael "El Vasco" Echavarren en La Sociedad de la Nieve, sobre el encuentro con las hermanas del joven uruguayo que murió en Los Andes.

Segura continúa y recuerda que se hizo tres preguntas antes de conocer a María Sara, María Beatriz y María del Pilar Echavarren: "¿Cómo se encara una charla en la que vas a conocer a las tres hermanas de una persona que falleció hace 50 años y que, hoy, tenés el honor de representar? ¿Cómo se le hace entender a esas hermanas que lo amás a su hermano y que estás dispuesto a entregarle todo tu tiempo, toda tu energía? ¿Cómo se transmite que vas a hacer lo mejor que puedas, desde el respeto y el cariño?". "Cuando me bajo del ascensor las veo de lejos, una al lado de la otra. La del medio se da vuelta y me mira. Aparece asombro en su expresión. Toca el hombro de las otras dos que me miran igual a la otra. Las miro. Me acerco. Silencio. Una me pregunta: '¿Vos sos Rafael?'. Se me llenan los ojos de lágrimas. 'Voy a intentar'. Lloramos. Nos abrazamos. Charlamos cinco horas sin parar. Reímos, lloramos. Volvimos a reír para volver a llorar", escribió el actor en una publicación en sus redes. Instagram @chorisegura Benjamín Segura interpretó a Rafael "El Vasco" Echavarren en La Sociedad de la Nieve Allí segura contó que la semana pasada, dos años después de aquel encuentro y un mes después del estreno de la películas en cines uruguayos, se reunieron con varios integrantes de la familia del Vasco. "Les compartí cada segundo de mi montaña, de lo que creo que fue la montaña de su hermano. Volvimos a reír. Volvimos a llorar. Nos abrazamos muy fuerte. De alguna forma misteriosa, 51 años después, el Vasco Echavarren vuelve a su casa, o por lo menos eso intentamos, de la mejor forma que pudimos", sostuvo. La publicación está acompañada de un video y una serie de momentos que compartió con la familia. En el video particularmente se ve al actor con las tres hermanas y una de ellas se lo dice directamente: "Es volver a tener a nuestro hermano de alguna manera". Rafael "El Vasco" Echavarren tenía 22 años cuando subió al avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaría a los jugadores a Chile. Sin embargo, no era un estudiante del Old Christians sino del Seminario. Había sido invitado al viaje por su amigo Gilberto Regules, quien ese día se quedó dormido y perdió el vuelo. En una entrevista publicada en Montevideo Portal, Beatriz contó que ese 13 de octubre de 1972 llegó con una de sus hermanas a la casa de su tía y ella les dio la noticia "a bocajarro": El avión en el que iban los muchachos se perdió en la montaña. Beatriz tenía 16 años y creyó que su tía había entendido mal lo que escuchó en la radio. "Mamá había escuchado la misma noticia. Pero mamá era cautelosa y decía: 'Bueno, vamos a ver qué pasó realmente, yo quiero hablar con tu padre'. A todo esto, papá se había ido a una feria de ganadería en Tacuarembó con mi hermana Sarucha. Y de repente papá sintoniza la noticia del avión en la radio. Y mi padre y mi hermana quedaron duros", recordó entonces. El Vasco Echavarren murió el 18 de noviembre de 1972 a causa de una gangrena que contrajo en una pierna que se había desgarrado en el impacto del avión. Es el único de los fallecidos en la Cordillera de los Andes que fue sepultado en Montevideo, en un panteón familiar, después de que su padre fuera a buscar su cuerpo a la montaña. "Desde hace dos años un hermanito menor que nos descubrió el corazón del Vasco en la montaña. Es todo tan increíble. Todo es gratitud infinita. Nuestros padres Sara y Ricardo y el propio Rafael te abrazan y aplauden desde el cielo", escribió Beatriz en el publicación del actor, al que cariñosamente los que lo conocen llaman "Chori". "Gracias 'Chori' Segura, por embuirte en la piel de mi hermano Rafael 'Vasco' Echavarren. Nos llenó de emoción éste encuentro, después de 50 años. Fue con tu gran esfuerzo y dedicación que nos regalaste un pedacito del lo dura que fue la montaña donde él vivió, con entereza y valentía. Tu ternura y capacidad de entrega nos traspasó el corazón y pasaste a ser un Echavarren más", escribió también Sara.