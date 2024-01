La sub 23 de Bielsa a la cancha: ¿qué se puede esperar de la selección preolímpica?

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, puso tan alto el listón del fútbol de sus equipos y de la celeste (durante todo 2023), que la expectativa que genera la presentación de la sub 23 está en un nivel que no se ajusta al tono en el que suelen encontrarse los equipos luego de un corto período de entrenamiento.

La selección que jugará el preolímpico despierta para este sábado y de cara al torneo de Venezuela una singular esperanza que el hincha se encuentre nuevamente con una selección que deslumbre con su juego y que consiga una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de 32 días de entrenamiento, aunque solo 19 con todo el plantel y con un equipo en formación, la sub 23 sale a escena en el estadio del Campus de Maldonado en un partido amistoso que jugará este sábado ante Paraguay a partir de la hora 20.30.

El encuentro, el primero de dos que jugará este combinado previo a su viaje el jueves a Venezuela, permitirá comenzará a descubrir el potencial de Uruguay y la capacidad que tuvieron los futbolistas de absorber el método Bielsa.

El entrenador conformó un plantel con 23 jugadores, cuya base (10) fueron campeones del mundo sub 20. El grupo está integrado por siete jugadores que llegaron desde el exterior.

Bielsa jugará con un dibujo táctico 1-4-3-3, con el que está ensayando en el Complejo de la AUF, y con un equipo al que le pide un ritmo e intensidad en el juego.

Quiere el control del balón, profundidad, recuperar apenas pierden la pelota y mucha intensidad.

Bajo esos parámetros el entrenador prepara al equipo, aunque lo hace con un plantel con menos experiencia (la mayoría actúa aún en el Campeonato Uruguayo) y recorrido internacional que el que tienen los futbolistas de los que dispone en la selección mayor, que están acostumbrados a ese estilo de juego y se adaptaron rápidamente al sistema.

El equipo base con el que está trabajando el entrenador lo integran Ignacio Suárez; Mateo Ponte, Nicolás Marichal, Sebastián Boselli, Fredy Martínez; Renzo Sánchez, César Araújo, Thiago Palacios; Luciano Rodríguez, Cristian Olivera y Juan Cruz de los Santos.

¿Qué es lo que le da la defensa de la selección sub 23 a Bielsa?

La línea final está compuesta por algunos de los mejores futbolistas de esta generación: Ponte, Marichal, Boselli y Fredy Martínez.

La dupla de zagueros le brinda a Bielsa una solidez que parte de la posibilidad de tener al mejor de los nacidos en 2001, en el caso de Marichal, y de los de 2003, con Boselli.

Por su parte, Ponte mostró toda su clase en el Mundial de Argentina.

El entrenador probó como alternativas para la zaga a Mateo Antoni y al futbolista de Peñarol Homenchenko, quien jugó algunos minutos en el último clásico y ante Cerro Largo.

Homenchenko se refirió al tema en una entrevista que brindó a AUFTV: "Marcelo me está probando de zaguero. Vio cosas que ni yo me vi. Me estoy adaptando bien, trabajando mucho específico y que puedo dar una mano allí o donde me pruebe él".

Además explicó: "Me sorprendí por lo estudiado que me tenía. Tiene estudiado tu complexión física, peso, reacción y los números no mienten".

Además, el jugador aurinegro destacó el nivel en el que se encuentra el grupo, "es notable", y dijo que sueña con llegar a los JJOO: "Se puede soñar con París. Es muy importante también para Marcelo, ya me lo recalcó varias veces. Se transmite en cada entrenamiento y en cada grito que nos da. ¡Se puede soñar, claro que sí!".

El mediocampo lo regulará Araújo y el ataque Kike Olivera

El funcionamiento del juego en la mitad de la cancha, que será el que regulará a todo el equipo, necesita que César Araújo sea el Manuel Ugarte de la mayor. Y el ataque espera por Kike Olivera, el jugador de la selección mayor que se transforma en el futbolista más experiente del equipo.

Araújo cumple con un rol clave en el circuito ofensivo que plantea Bielsa.

El jugador reconoció que en estas semanas trabajó intensamente para lograr el punto que le pide el entrenador.

A sus costados aparecerán dos jugadores que multiplicarán las opciones ofensivas y deberán asegurar orden y disciplina para los relevos: Sánchez y Palacios.

El ataque Luciano Rodríguez, Kike Olivera y Juan Cruz de los Santos tiene garantizado un vértigo increíble.

La selección de Bielsa realizará este sábado su primer ensayo en Maldonado y se empezará a ver hasta dónde será capaz de ilusionar con su fútbol.

Estos son los 23 jugadores que tiene Bielsa a su disposición para el amistoso de este sábado y para el preolímpico:

Jugador Club Ignacio Suárez Nacional Randall Rodríguez Peñarol Fabrizio Correa La Luz Nicolás Marichal Dinamo Moscú (Rusia) Mateo Antoni Nacional Sebastián Boselli River Plate (Argentina) Mateo Ponte Botafogo (Brasil) Fredy Martínez Nacional Valentín Rodríguez Peñarol Vicente Poggi Necaxa (México) César Araújo Orlando City (EEUU) Santiago Homenchenko Peñarol Rodrigo Chagas Nacional Renzo Sánchez Nacional Erico Cuello Defensor Sporting Tiago Palacios Montevideo City Torque Anderson Duarte Defensor Sporting Matías Abaldo Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina) Rodrigo Dudok Defensor Sporting Juan De los Santos River Plate Luciano Rodríguez Liverpool Cristian Olivera Los Angeles FC (EEUU) Matías Fonseca Wanderers

Dónde ver a la selección sub 23 de Bielsa

Los encuentros amistosos que jugará Uruguay se podrán ver a través de la plataforma de AUFTV, con un costo de $ 100, o a través de DirecTV en el canal 310.

Los precios de las entradas para ver a la selección de Bielsa

La AUF fijó los precios de las localidades para los dos amistosos que jugará Uruguay.

Los precios son:

Tribuna Roberto Sosa (la Ámsterdam si se toma como referencia el Estadio Centenario) $ 190

Tribuna Campeones del Este (la Olímpica del Centenario) $ 290

Tribuna Dagoberto Fontes (la América del Centenario) $ 350

Con una entrada se podrá ingresar a los dos encuentros que jugará la selección.

Las entradas las venden a través de AUFtickets.uy.

Este es el calendario del preolímpico de Venezuela

La selección sub 23 de Uruguay integra el grupo B junto a Argentina, Chile, Paraguay y Perú. Tiene libre en la primera fecha.

Los dos primeros de cada serie avanzan a la ronda final. Los dos primeros del cuadrangular irán a los Juegos Olímpicos.