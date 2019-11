La temporada empezó con cianobacterias y el pronóstico es poco alentador

La presencia de cianobacterias en las playas fue el denominador común del último verano y marcó el comienzo de una nueva temporada, ya que este fin de semana se detectó la presencia de algas verdeazuladas en pequeñas cantidades en algunas playas de Montevideo.

Jimena Risso, directora de la Unidad de Calidad de Agua de la Intendencia de Montevideo, explicó a El Observador que este viernes se tomó una muestra que presentó algunas colonias de cianobacterias en las playas Puerto de Buceo, Buceo, Los Ingleses y Miramar en el este, en tanto Pajas Blancas, Zabala, Cerro y Santa Catalina al oeste tuvieron presencia de estas algas.

Sin embargo, Risso dijo que en la mayoría de las playas "no se percibían a simple vista".

Sobre la presencia de cianobacterias este verano, la especialista dijo que dependerá de las lluvias. "En Montevideo llegan arrastradas por los caudales, por los ríos que las arrastran de lugares donde se están desarrollando en aguas más quietas", y agregó que depende de cómo se muevan las corrientes, además de la temperatura que contribuye a su formación.

"Hay veranos que no hemos tenido porque no hay lluvias. Si hay sequía e inclusión de agua salina del océano, no vamos a tener", comentó.

Según la experta de la comuna, está previsto que el fenómeno de El Niño sea neutro, es decir, que puede que se den un poco más de precipitaciones. “Algo va a venir, aunque esperamos que sea menos que el año pasado”, agregó.

En el análisis de tendencias climáticas que realiza el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para noviembre, diciembre y enero "se esperan precipitaciones por encima de lo normal” en el norte del país.

En temporada, la Unidad de Calidad del Agua realiza controles cuatro veces por semana. Además, trabajan con los guardavidas que colocan la bandera sanitaria para alertar a la población de que en esa playa hay algas verdeazuladas.

Este fin de semana los guardavidas empezaron a trabajar en las playas habilitadas pero no se colocaron banderas sanitarias porque la cantidad de cianobacterias era relativamente baja, y el sábado ya no había. "Hubo un aumento del caudal en el Río Uruguay, quizás eso las arrastró de algún lugar en donde había reservorio de agua", analizó Risso.

A su vez, la Intendencia de Montevideo trabaja para alertar a la población de la llegada de cianobacterias a la costa al menos 24 horas antes, a través de imágenes satélites.

Consejos

Risso remarcó sobre los riesgos para la salud al estar en contacto con cianobacterias.

"No se puede nadar donde hay cianobacaterias, debido a la ingestión por las vías respiratorias", explicó. Tampoco se aconseja practicar deportes acuáticos.

A su vez, recomienda no ingresar al agua donde haya espuma de cianobacterias y tener especial cuidado con los niños, que pueden contraer problemas gastrointestinales.

No solo en el agua hay riesgo de tener contacto con las cianobacterias, también aconsejan no estar en la arena si hay algas.

El contacto con el organismo puede causar irritaciones en la piel, pero también afecciones respiratorias y diarrea. Esta bacteria puede ser mortal y hubo casos de gravedad que requirieron internación.