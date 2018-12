La venezolana que vino a Uruguay a luchar contra el cáncer y sueña con que lleguen sus hijas

Por Pedro Tristant.

Nathalie Da Silva llegó a Uruguay desde Venezuela el pasado 7 de octubre luego de cinco días de viaje. Es licenciada en Enfermería y había encontrado trabajo como acompañante, pero se empezó a sentir mal: le dolía mucho la espalda y no pudo seguir con su labor.

La venezolana de 34 años decidió ir hasta el Hospital Pereira Rossel a hacerse estudios. Los exámenes detectaron cáncer de mama tipo IV y metástasis en la columna, pulmones e hígado.

En 2015 ya había sufrido un cáncer de mama y se había realizado el tratamiento completo en su país. Pero en ese momento la realidad venezolana aún no era “tan difícil” para conseguir los medicamentos, según relató. “Mis familiares se movieron, fueron hasta Colombia y los consiguieron”, le contó a El Observador.

Sin embargo, según sostuvo, luego de terminar el tratamiento no pudo continuar con los chequeos porque los equipos para hacerlos gratis estaban dañados y en centros privados era "muy costoso". Cinco meses antes de venir a Uruguay le apareció un tumor en la axila.

En enero de este año Da Silva fue a hacer los trámites de pasaporte de ella y sus dos hijas, Sarabanda de 5 años y Sarahi de 8. Le tomaron las fotos y las huellas digitales, “pero el trámite quedó en las huellas y de ahí no avanza”, aseguró. La mujer llevó a las oficinas los informes médicos para que notificaran que necesitaba viajar rápido, para ver si la ayudaban. Pero no.

Querer atenderse en Uruguay fue "clave" para dejar su país. "Yo sé el tipo de enfermedad que tengo y hay que hacerle seguimiento. Entonces tengo que irme a un lugar donde pueda atenderme y por eso tomé la decisión", pensó.

La mujer afirmó que otro de los motivos por el que dejó el país es para "hacer una vida" en Uruguay, donde pretende poder trabajar, hacer su carrera y traer a sus hijas.

Da Silva ingresó con la cédula por Brasil pero sus hijas no pudieron salir del país caribeño porque la cédula la entregan a partir de los nueve años y el pasaporte no se lo han emitido. Entonces le dejó un poder a su madre, de 50 años, para que puedan venir las tres pronto a Uruguay. El problema es que para sacar el pasaporte de las tres les cobran, según la mujer, “mucho dinero” con el que la familia no cuenta.

Cuando se presentó a pedir el pasaporte le pidieron US$ 1.600, informó a El Observador Yanitze Gutiérrez, de la organización UruVene, un grupo de 20 personas que ayuda a los inmigrantes.

Gutiérrez se comunicó con algunas personas que hacen traslados por tierra desde Venezuela para ver si hay alguna manera de traer a las hijas solo con la partida de nacimiento, pero es imposible. "Es necesario que las niñas ingresen de manera legal y que tengan sus pasaportes. Si llega a apagarse la luz de Nathalie esas niñas tienen que quedar de manera legal en Uruguay", dijo.

Hace unas tres semanas se pidió un informe médico y se puso en conocimiento a la embajada venezolana en Uruguay sobre la situación. Para este martes estaba previsto una reunión con el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, pero fue suspendida porque el diplomático estaba ocupado, según el relato de la enferma y de la representante de UruVene. Ahora Da Silva espera reunirse con el diplomático para agilizar el trámite de los pasaportes.

El gran objetivo de Da Silva es que sus hijas puedan llegar a Uruguay y por eso se inició una campaña a través de la plataforma yomesumo.org (ver recuadro). Desde este grupo también le brindan compañía y apoyo emocional. “Somos muy positivos, muy creyentes y fervorosos. Estamos con ella, le hacemos algún chiste, vamos a reírnos”, contó Gutiérrez.

Las doctoras no entienden cómo la enferma no siente los dolores que se presume que se sienten en un cáncer tan avanzado. Incluso le ofrecieron morfina, pero ella lo rechazó porque no la necesita.

Gutiérrez destacó la fortaleza y la entereza de su compatriota. En algunas charlas hablaron incluso de la muerte. “Yo sé lo que me puede pasar y la tranquilidad que quiero es que mis hijas salgan de Venezuela y estén bien”, dijo Nathalie en unos de esos encuentros, según la representante del movimiento.

Da Silva intenta mostrar una buena actitud y positivismo tanto que las personas que la ven creen que no tiene nada. "Eso me va a ayudar a que yo me cure", piensa.

En Uruguay, Da Silva pasó por diez sesiones de radioterapia y ahora realiza quimioterapia con tratamiento ambulatorio. El próximo viernes 21 y el jueves 27 tiene cita en el Pereira Rossel. Vive cerca del hospital, en la casa de una venezolana que la está apoyando. “Así somos los venezolanos”, destacó.

“Que mis hijas vengan sería un apoyo emocional y psicológico para poder afrontar esta enfermedad que es fuerte”, dijo la mujer. Tiene contacto con Sarabanda y Sarahi varias veces en la semana y le dicen que la extraña.

La más chica, a la distancia, le hace un pedido y una promesa: “mami, lucha que tu puedes, vamos a estar juntas”.