La verdad que no quieren que sepas ⛔

Luis Miguel no es Luis Miguel. Los extraterrestres campean por la Tierra. Todo es un plan de Estados Unidos/los marcianos/los Illuminati para robarnos el agua. Paul McCartney está muerto. La Tierra es plana. Bill Gates nos quiere implantar un chip para controlarnos. Nunca llegamos a la Luna, fue todo una filmación de Stanley Kubrick que escondió las pistas en El Resplandor.



Las teorías conspirativas existen desde hace mucho tiempo, pero como pasa con tantas otras cosas en estos tiempos de internet, da la sensación de que hay más y que proliferan por todas partes. Que cada tema –polémico o banal– esconde detrás un gran misterio, un secreto que nadie quiere que conozcamos. Que las grandes verdades del mundo están encubiertas por figuras y grupos poderosos para preservar esos privilegios. Que todo es una mentira y que solo unos pocos iluminados conocen lo que hay detrás y vienen a despertarnos.



Lo que sí parece más viable es que el fenómeno se haya extendido un poco más por estas tierras gracias a la world wide web. Estados Unidos es el país conspiranoico por excelencia, pero algunas teorías de moda por estos tiempos tienen alcance global.



De adolescente tuve una etapa “conspiranoica”, pero nunca muy desarrollada. Después se me pasó, aunque me siguen pareciendo muy pintorescas y divertidas (y algunas, en un mínimo porcentaje, puedo llegar a creerlas).



En las últimas semanas, además, han aparecido por distintos lugares y están muy vigentes: desde las ocurrencias con ovnis de hace algún tiempo, a que en unos días se va a estrenar en Uruguay una película muy extraña que se ha vinculado con teorías conspirativas que circulan por algunos rincones de internet. Todo eso influyó para que en el podcast de cine que tengo con mi señor editor Emanuel Bremermann y nuestro colega y amigo Pablo Staricco que se llama Santas Listas hayamos decidido hablar de películas sobre teorías conspirativas, lo que me hizo estar todavía más metido en este tema (perdón por el autobombo, pero justo venía al caso).



Otra teoría más colgada y absurda que también circula por estos días: Luis Miguel fue a Argentina y saltaron rumores de que se trataba de un doble. Luismi además tiene otras teorías conspirativas que lo rodean, algunas vinculadas a la historia de su madre, Marcela Basteri, y su desaparición, y otra que dice que el mexicano murió en 1992 y fue reemplazado para que el negocio siga adelante.



Aunque no tenga dobles, lo seguro es que Luis Miguel tiene público en todas partes del mundo. Hace algunas semanas descubrí a través de Tik Tok que en un programa de televisión surcoreano hacen que los participantes canten éxitos del melódico internacional, y entre los temas que interpretan hay algunos éxitos del Sol de México, cantados en perfecto español. Fascinante.



Paul McCartney protagoniza una teoría similar a la de Luis Miguel, que dice que murió en un accidente de tránsito en 1966, y que los Beatles dejaron pistas en las canciones y tapas de discos posteriores avisando la verdad. Esa es una de mis teorías conspirativas predilectas, por el nivel de detalle y sobrelectura que generó en su momento.



Después tengo un par de teorías uruguayas que me encantan. Pero antes de contártelas, si tenés alguna en la que creas –o al menos que te cause gracia–, así como alguna película, serie o libro que juegue con este tema, en la línea de El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, o de la película El misterio de Silver Lake, te invito a que me escribas y me lo recomiendes.