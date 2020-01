La victoria del caballo que a ningún político le gusta nombrar

El destino suele estar plagado de ironías, y que un caballo llamado “Ajuste Fiscal” gane el primer Gran Premio Ramírez con Luis Lacalle Pou como presidente electo es una de ellas.

Más si se tiene en cuenta que algunos minutos antes de comenzar la carrera había largado una frase que no sirvió de talismán: “espero que no gane, pero al dueño no le va a gustar”.

Lacalle Pou, que vio el gran premio desde el comisariato, tenía bien claro que las chances de ganar eran altas, pero prefirió obviarlo a la hora de hacer sus pronósticos. Será imposible zafar de un señalamiento que, aunque sea una broma, igual ocurrirá: su gobierno comienza con un “Ajuste Fiscal”, aunque se esté hablando del nuevo rey de Maroñas.

Carlos Pazos

El manager del caballo, Juan Manuel Burgueño, contó que le pusieron “Ajuste Fiscal” en 2016 luego de escuchar al ministro de Economía, Danilo Astori, decir que lo que había ocurrido era una “consolidación fiscal”.

Lacalle Pou reconoció que le gustaban los caballos y que había ido a acompañar a Juan Seré, su amigo íntimo cuyo caballo Card Day corrió, y entró undécimo.

Buena parte del elenco político se hizo presente este lunes en el hipódromo para disfrutar de la carrera más importante de turf del Uruguay, ese viejo deporte cuya historia está marcada por el relacionamiento con la política.

Uno de los primeros en llegar a Maroñas fue Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, quien junto a su hijo se instaló en uno de los palcos abiertos.

Desde ahí, tras tomar una pequeña botella de Coca-Cola light, se ajustó los binoculares para ver el Gran Premio Ciudad de Montevideo “Jorge Batlle”, uno de los importantes de la jornada, donde ganó “Sentimental”. No hizo gestos de estar conforme con el resultado, y se limitó a ver la premiación. Un rato más tarde bajó a una de las carpas dispuestas y no quiso hacer declaraciones. Solo dijo que uno de sus caballos competía en el último gran premio y anunció sus fichas para el Ramírez: Multitoplp. Su pronóstico falló. Lo vio con la mano izquierda sobre el vidrio que lo separaba del público. Franken, su caballo, tampoco ganó. Entró tercero en el Clásico Gran Premio Maroñas, en un final de bandera verde.

En las gradas, un comentario se imponía: nunca se había visto tanta gente contenta con un “Ajuste Fiscal”.

Elenco

Carlos Pazos

También estuvieron presentes figuras del gobierno actual, como el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y el senador Carlos Baraibar. Ferreri llegó acompañado de dirigentes de Asamblea Uruguay y compañeros del MEF y habló acerca de su posible candidatura a la Intendencia de Montevideo.

Dijo que iba a ser la Departamental la que decidiera pero que era un desafío importante. Lo único que aseguró fue su confianza de que el FA ganaría, más allá de quien fuera el candidato. Entre las razones, destacó la “excelente” gestión de Daniel Martínez, la cual dijo que era la base para el “salto” de calidad que la ciudad necesita.

“Fiscal, me puedo sacar una foto con usted”. Juan Gómez, el fiscal de Homicidios recién había ingresado al palco de Maroñas cuando un hombre lo abordó. La mujer que lo acompañaba le susurró al oído que era imposible que pasara desapercibido y le sugirió ponerse un gorro. Sonrió y escuchó al hombre, que le pidió aclarar un crimen.

Le dijo que haría todo lo posible y le dio su número de teléfono. Luego dijo a El Observador que no sabía prácticamente nada de turf pero que quería que ganara “Ajuste Fiscal”.

Como todos los años, varios políticos estuvieron en Maroñas



Gómez estuvo charlando un rato con su jefe, Jorge Díaz, el fiscal general de la Nación. Díaz abandonó las vacaciones para pasar la tarde en el hipódromo, y dijo ser habitué de los 6 de enero. Gómez y Díaz, además de ser colegas, coincidieron en jugarle a “Ajuste Fiscal”.

Otro de los que estuvo presente fue el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, quien se declaró “fanático” de las carreras de caballos y dijo que hace veinte años no se pierde un Ramírez. Le jugó a “Ajuste Fiscal”, y se despidió diciendo que no era día para hablar de política y que había que disfrutar de la fiesta popular.

Carlos Pazos

El empresario no ha mostrado las cartas acerca de lo que hará. La incógnita parece despejarse cuando se lo consulta acerca de la posibilidad de usar el Partido de la Gente para sustituir a la Concertación. Dice que sí pero sin entrar en detalles, porque depende de otros.

Uno de los que fue a saludar pero no quiso jugar es Gustavo “Yiyo” Osta, dirigente cercano a Julio María Sanguinetti. Osta dijo que va casi todos los 6 de enero a “saludar” amigos y expresó su ansiedad por saber cómo terminará quedando conformado el nuevo gobierno.

Batllistas, su sector, tendrá a Germán Cardoso como ministro de Turismo y Tabaré Hackenbruch como subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

La cifra:

3 pesos con veinte por boleto pagó Ajuste Fiscal, el caballo ganador del premio Ramírez