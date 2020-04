Lacalle advirtió que hay más gente en la calle y anunció que este viernes será "un día complejo"

Hay 369 personas infectadas con coronavirus, han muerto cuatro pacientes por covid-19 y sin embargo mucha gente sigue haciendo caso omiso a las exhortaciones del gobierno y sigue saliendo a la calle. Así, este jueves, a horas de que comience la Semana Santa, se pudo apreciar restaurantes con las mesas llenas, más tráfico en las rutas y en Montevideo, a jubilados y otras personas haciendo filas en sucursales del Banco República por ser día de cobro.

"Estamos en un momento en el cual debemos tomar todas las medidas posibles. Ser generosos, solidarios, no salir de las casas si no lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto", dijo el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa de este jueves. Respetar la cuarentena y la congregación de personas es una exhortación sobre la que el mandatario ha insistido en todas sus apariciones públicas desde este viernes 13 de marzo, cuando decretó el estado de emergencia sanitaria.

Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Desde el 15 de marzo, el Ministerio del Interior dispuso patrullajes de la policía enfocados en disuadir a la población que se congrega en las calles y desde este miércoles se montaron 210 puestos "en distintas zonas del país" y se destinaron para ese fin a 1.500 funcionarios policiales. Los efectivos, tanto policiales como militares, van a "requerir documentación de trailer, casas rodantes, armas de caza, pertenencias que se puedan llevar para conseguir el objetivo de frenar la movilidad para conseguir el objetivo de frenar la movilidad en la medida de las posibilidades", según dijo el ministro Jorge Larrañaga este miércoles.

Y 24 horas después, el mandatario admitió que esos controles tampoco han bastado. "Sí, estamos viendo más gente en la calle", dijo el presidente. "Hoy me escribía gente por las redes y me decía: 'Yo estoy perdiendo el laburo, no estoy trabajando, no tengo un ingreso y miro por la ventana y los demás están ahí'. En el fondo –prosiguió el mandatario–, estás perjudicando que esa persona pueda volver a su vida normal. La exhortación es en estos días hacer un esfuerzo".

En ese sentido, mientras varios uruguayos comenzaron a trasladarse hacia distintos balnearios para pasar la Semana Santo, el presidente recordó la necesidad de evitar que la gente "vaya a ciudades y pueblos (del interior) en los que hasta el día de hoy no hay casos de esta epidemia".

Leonardo Carreño

Lacalle Pou también dijo que este viernes "va a ser un día complejo", porque se van a juntar "varios servicios a pagar, (y) varios cobros", por lo que se espere más colas de jubilados, quienes constituyen la población de riesgo, al tener más de 65 años. "Hoy cuando se dio esa situación (en el BROU) nos comunicamos; la casuística es enorme. En algunos lugares se les dijo que no estén adentro todos juntos". Y agregó que junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, se encuentra trabajando en mecanismos para que "la gente mayor no tenga que ir, y que se cobre por intermedio de un familiar", afirmó.

Además, se refirió a que el gobierno ya está trabajando en "el día después" a que la epidemia haya sido controlada y se retorne a la normalidad, y afirmó que no descartan tomar medidas poco ortodoxas. "Hay un grupo reducido de hombres y mujeres trabajando junto conmigo pensando en el día después. Al final del tunel hay una luz, no sabemos qué tan largo es el tunel. Tenemos que ir planificando lo que puede ser el dia después de esta epidemia".

En ese momento, citó a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que tiene entre sus teóricos de cabecera a John Maynard Keynes.

"Se está pensando en que la gente pueda recuperar su vida sin dañar a los demás. Lo primero que estamos evaluando es la vida de los uruguayos empezando por la salud y siguiendo por la economía", dijo Lacalle Pou y añadió: "Nadie sabe cuándo va a terminar esto. Nadie sabe", aunque aclaró que Uruguay no está dentro del grupo de los "peores países".

"A la uruguaya, con solidaridad, vamos a salir. Y casi todos los recursos humanos y técnicos están puestos en la batalla", dijo.

Descuido

Este jueves se realizó en la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía el llamado a oferentes de la licitación para la compra de 250 monitores y respiradores. En la sala se congregaron más de 30 representantes de empresas que presentaron sus ofertas sin tomar recaudos por la distancia, ni utilizar tapabocas.

Subsidio para monotributistas

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) entregará préstamos en unidades indexadas, equivalentes a $12 mil por mes, para la totalidad de las unipersonales, los monotributistas del literal E, así como del régimen común y las sociedades de hasta dos personas, anunció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Esta medida alcanzará a unas 67 mil empresas, agregó la jerarca.

"Estamos analizando todo el tiempo los distintos colectivos. Intentamos llegar a todos, pero nos encontramos con el caso de las unipersonales que están en el sistema formal pero que cuando bajan su actividad no reciben beneficio", dijo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la conferencia de este jueves. Es un préstamo que, según explicó el presidente, se podrá devolver en 24 cuotas a partir de julio.

También se anunciaron beneficios para los alquileres, cuyas garantías serán subsidiadas, y para aquellos que pagan a través de la Agencia Nacional de Vivienda. En este sentido, el presidente anunció que las cuotas de abril y mayo se pasarán para el final del período de pago.

La extensión del seguro de paro parcial, una medida que anunció este jueves el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, será hasta el 31 de mayo. Esto abarca los envíos al seguro de paro por reducción a medio horario y también aquellos que van por un mes.