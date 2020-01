Lacalle analiza cambios en estructura del MSP y considera "fusionar" dependencias

La estructura del Ministerio de Salud Pública cambiará en el próximo período de gobierno. Las modificaciones que tendrá la cartera fueron el centro de la reunión que este miércoles tuvieron el presidente electo, Luis Lacalle Pou, el futuro ministro Daniel Salinas y el subsecretario designado José Luis Satdjian, que también repasaron la lista de posibles directores en función a su idoneidad.

Para referirse a estas transformaciones Salinas elige el término "traslocación" en vez de "reestructura" porque, según dijo a El Observador, cuando el gobierno entrante asuma no va a haber ningún cambio inmediato en el organigrama. La Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Salud (Digesa), la Junta Nacional de Salud (Junasa), la Dirección General de Coordinación (Digecoor) y el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) seguirán siendo el "esqueleto" de la cartera, pero está previsto que haya cambios en las áreas, las divisiones y los departamentos.

La "fusión" de las dependencias que cumplen funciones similares es una de las opciones que las autoridades designadas barajan, para poder cumplir con el propósito de "optimizar los recursos humanos y materiales" de la secretaría de Estado, señaló el futuro director general de Salud Pública, Carlos Benítez.

Salinas agregó que todos los cambios que se implementen en el próximo quinquenio serán para "darle relevancia a las tareas de rectoría, fiscalización y descentralización" que cumple la cartera, "en particular" la Digecoor, la dirección que coordina las direcciones departamentales de salud.

El gobierno entrante además se propone revisar los 90 pases en comisión que tiene el Ministerio de Salud Pública, aunque Salinas fue menos enfático que el futuro director general.

Benítez, a quien Lacalle Pou le encomendó la tarea de analizar la información provista por los jerarcas de esta administración, entiende que hay que encontrar una "solución urgente" a este tema. "Hay que saber por lo menos en los cargos clave quiénes van a sustituirlos", argumentó.

Pero el ministro designado señaló que los pases en comisión serán revisados "uno a uno" y sin prisa en el próximo período de gobierno. Según dijo, el gobierno electo considera que tiene que "haber continuidad en lo asistencial y en el funcionamiento" de la cartera, por lo que no se puede "desmantelar el equipo de trabajo ya consolidado". La mayoría de estos profesionales son abogados y contadores, según Benítez.

El pase en comisión supone el traslado de un funcionario de un organismo público estatal o no estatal con tres años de antigüedad o más a otro, para desempeñar tareas en otra dependencia. El 29 de febrero vencen los pases en comisión firmados en esta administración, porque ese día termina el mandato de los jerarcas que los solicitaron. Las autoridades designadas deberán resolver antes de los siguientes 60 días si renuevan o no estos acuerdos.

Preparan designaciones

Diego Battiste

La designación de los directores nacionales es el siguiente paso en la transición entre gobiernos. A la reunión de este miércoles Salinas fue con una lista de profesionales con un perfil "eminentemente técnico" para desempeñar estos cargos. El neurólogo no quiso dar nombres, pero dijo que es gente "con mucho intelecto" que le va a dar "andamiento" a sus propuestas.

En concreto, el ministro designado quiere mantener los objetivos sanitarios trazados por las anteriores administraciones –entre los que se encuentran la lucha contra el tabaquismo y las enfermedades no transmisibles– pero pretende dejar su "legado". "Si no hay legado, sería permanecer como estamos. Uruguay es un país avanzado, no hay rezago, pero yo quiero agregarle valor", señaló Salinas. Por eso le presentó a Lacalle Pou cinco "líneas fuerza" que quiere desarrollar al frente de Salud Pública, junto con los jerarcas de confianza que el presidente electo designe.

El financiamiento de medicamentos caros e intervenciones complejas, que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), también es una de las preocupaciones que surgió al analizar la información provista por las autoridades salientes. Benítez subrayó que de nueve asesores jurídicos, seis se dedican a defender al Estado en juicios de amparo, y que hubo días en que se presentaron hasta 13 recursos para acceder a fármacos y prestaciones no cubiertas por el FNR.

El presidente Tabaré Vázquez le extendió un proyecto de ley a Lacalle Pou que, según dijo, haría que el Estado no se viera obligado a pagar los medicamentos e intervenciones no cubiertas, lo que a su vez según el oncólogo impediría que el Fondo Nacional de Recursos se desfinanciara. El mandatario electo, en cambio, sostuvo que en el futuro habría que "tomar medidas, pero en el sentido de tener mayor accesibilidad".

En el mismo sentido se expresó Benítez, quien dijo a El Observador que agilizar los trámites para registrar y habilitar la comercialización de nuevos medicamentos va a ser prioritario para el próximo gobierno. Hoy en día hay pacientes que presentan recursos de amparo para acceder a medicamentos que no son de alto precio pero no fueron habilitados, debido a los tiempos de la división Evaluación de Tecnología Sanitaria del MSP, encargada de aprobar o no los registros.

En el acuerdo firmado por los partidos que integran la coalición de gobierno está estipulado que se cree una agencia independiente de evaluación de tecnologías. Los defensores de esta propuesta sostienen que el organismo le daría dinamismo al proceso de incorporación de fármacos y, al estar fuera de la órbita ministerial, también mayor transparencia y confiabilidad al proceso. Salinas coincidió en la intención de agilizar los trámites, aunque indicó que la creación del nuevo organismo recién podrá ser discutida cuando esté definido el presupuesto nacional para el próximo quinquenio.